W ten sposób oszczędzisz na roamingu. Nie wszyscy Polacy znają tę funkcję

W sezonie wakacyjnym często wyjeżdżamy za granicę. Nie należy zapominać, że w telefonie trzeba wtedy włączyć roaming lub i inną bezpieczną funkcję. Bez tego rachunki za rozmowy telefoniczne czy wiadomości mogą być kosmiczne. Są sposoby, by nie narażać się na zbędne opłaty, Wystarczy szybka i prosta opcja. Choć jest banalna, wielu Polaków o niej zapomina.

Tak oszczędzisz na roamingu. To proste

Na roamingu można oszczędzić dzięki darmowej funkcji Wi-Fi Calling. Choć wydaje się oczywista i znana, to nie wszyscy Polacy z niej korzystają. Bywa, że w telefonie włączamy wyłącznie samą opcję roamingową, a przy tym zapominamy o drobnych haczykach, które czasem i tak narażają nas na dodatkowe koszty – np. wyłączenie automatycznego przełączania sieci. Bywa też, że w ogóle zapominamy, by zabezpieczyć się przed wysokimi rachunkami. Dzwonimy do woli lub wysyłamy MMS-y, a po chwili łapiemy się na tym, że teraz przyjdzie nam słono za to zapłacić.

Funkcja Wi-Fi Calling pozwala zyskać m.in. tam, gdzie zasięg sieci komórkowej jest ograniczony. Sprawdza się za granicą na co dzień i nie generuje zbędnych kosztów. W ramach tej opcji da się nie tylko dzwonić i opierać połączenia, ale też wysyłać SMS-y, co najważniejsze, wcale nie musimy być podpięci do żadnej sieci komórkowej. Wystarczy dostęp do internetu. Trzeba pamiętać, że choć samo Wi-Fi Calling jest bezpłatne, to opłaty za połączenia i SMSy/MMS-y wychodzące i przychodzące wykonywane w ramach usługi są naliczane zgodnie z twoją ofertą, do której należysz. W każdym przypadku może wyglądać, to nieco inaczej.

Tak działa Wi-Fi Calling. Można oszczędzić na roamingu

Wi-Fi Calling, to dzwonienie przy użyciu internetu bezprzewodowego. Wystarczy włączyć tę funkcję w swoim telefonie, by zacząć korzystać niemal natychmiast. Oczywiście smartfon musi być wyposażony w tę funkcję, jednak dziś większość nowych telefonów ją ma. Nie trzeba instalować żadnej specjalnej aplikacji.

By włączyć Wi-Fi Calling i zacząć oszczędzać na roamingu wystarczy wejść w telefonie w „Ustawienia” wybrać opcję „Połączenia”, a dalej wybrać funkcję „Połączenie przez Wi-Fi/Wi-Fi Calling”. Gdy ta będzie aktywna, dzwonienie za jej pośrednictwem będzie możliwe.

Działa to w ten sposób, że osoba, do której dzwonimy, zobaczy nasz numer telefonu i nazwę użytkownika, ale na jej ekranie pojawi się ikonka Wi-Fi lub VoWiFi. Samo połączenie wygląda identycznie, jak to za pośrednictwem sieci – nic nie powinno przerywać. Aby się upewnić, że ta opcja działa, wystarczy na chwilę włączyć tryb samolotowy. Ta radzi sobie w nim bardzo dobrze.

