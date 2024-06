Część rodziców może stracić 800 plus. Zostało niewiele czasu, by złożyć wniosek

800 plus to świadczenie, które otrzymują rodzice na wszystkie dzieci do 18. roku życia. Pieniądze przyznawane są bez względu na dochody rodziny i należą się na każde dziecko. Rodzice otrzymują je co miesiąc i mogą pożytkować je w taki sposób, jaki uważają za najlepsze: opłacać dodatkowe zajęcia edukacyjne, sportowe, finansować pasje dziecka czy przeznaczać je na bieżące potrzeby.

Część rodziców może stracić 800 plus

Świadczenie 800 plus przyznawane jest w cyklach rozliczeniowych. Okres świadczeniowy 2024/2025 rozpoczął się 1 czerwca i zakończy 31 maja 2025 roku. Aby rodzice dalej otrzymywali pieniądze, muszą złożyć wniosek o przedłużenie wypłaty świadczenia. Niedopełnienie tego kroku może poskutkować tym, że utracą czerwcowe świadczenie.

Do kiedy złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o wypłatę świadczenia na dzieci w nowym okresie rozliczeniowym trzeba było złożyć do 30 kwietnia. Osoby, które przegapiły ten termin, mogą to jeszcze nadrobić i złożyć wniosek do 30 czerwca. W tej sytuacji 800 plus za czerwiec im nie przepadnie i zostanie zapłacone z wyrównaniem do końca sierpnia. Jeśli jednak rodzice nie złożą wniosku albo przekroczą termin 30 czerwca, świadczenie za czerwiec przepadnie.

Gdzie złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o wypłatę świadczenia na dziecko bądź dzieci trzeba złożyć elektronicznie. Można to zrobić za pomocą:

PUE ZUS,

w aplikacji mZUS,

na portalu rządowym Emp@tia,

poprzez bankowość elektroniczną

