Możliwe zmiany w programie „Mój prąd” już tej jesieni

Do tej pory dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można było uzyskać na samą instalację PV lub w powiązaniu z elementami dodatkowymi takimi jak: magazyn energii czy system zarządzania energią. Im więcej elementów zawierała inwestycja, tym wyższe było wsparcie z Funduszu, maksymalnie do 58 tys. zł.

„Mój prąd”: będą obowiązkowe magazyny energii?

Serwisy money.pl i WNP informują, że wkrótce zasady przyznawania dotacji mogą zostać dalece zmienione i będą wymagały powiązania paneli fotowoltaicznych z zakupem magazyn energii.

Na początku czerwca szefowa NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak przyznała, że kierowana przez nią instytucja będzie chciała spopularyzować magazyny energii, a służyć temu będzie miało powiązanie dopłaty na PV z jednoczesnym montażem magazynu.

Dodała, że w nowej edycji „Mojego prądu” do rozdysponowania będzie 400 mln zł. Do tej pory do beneficjentów trafiło 2,6 mld zł. W ostatniej edycji programu złożono: ponad 88,5 tys. wniosków o dotację do zakupu paneli fotowoltaicznych, 4,1 tys. wniosków do systemów zarządzania energią; ponad 5,4 tys. do magazynów ciepła; blisko 10 tys. wniosków do magazynów energii; ponad 15,7 tys. do kupna pompy ciepła i 163 wnioski o dotację do kolektorów słonecznych.

Czym jest magazyn energii?

Z ustaleń WNP wynika, że powoli – ale stabilnie – rośnie zainteresowanie magazynami energii. – Każdego miesiąca instalujemy u naszych klientów ok. 150-200 przydomowych baterii. Już 4 na 10 naszych klientów posiada instalację wyposażoną w magazyn energii.Przewidujemy, że nowa edycja programu Mój Prąd jeszcze bardziej poprawi te statystyki – przyznał w rozmowie z wnp.pl Kamil Sankowski, członek zarządu firmy Polenergia Fotowoltaika.

Magazyn energii jest to urządzenie służące do przechowywania energii, w tym przypadku prądu wyprodukowanego w nadmiarze i niewykorzystanego. Magazyny energii mogą być wielokrotnie użytkowane – ładowane prądem elektrycznym i rozładowywane. Należy jednak pamiętać, że urządzenia te mają swoją maksymalną żywotność, zależy ona m.in. od budowy elektrod i składu elektrolitu służącego do przechowywania energii, a także od sposobu użytkowania.

Czytaj też:

Fotowoltaika i magazyny energii będą coraz tańszeCzytaj też:

Można otrzymać nawet do 58 tysięcy złotych. Rząd dotuje fotowoltaikę