Polacy kochają ten park narodowy z listy UNESCO. Ale wstęp kosztuje aż 172 zł za osobę

Do najpopularniejszych wyborów wśród Polaków należy podróż samochodem. Jest to opcja wygodna i elastyczna, pozwalająca na zwiedzanie różnych miejsc po drodze. Najczęściej wybierana przez Polaków trasa wiedzie przez Czechy, Austrię i Słowenię. Dlatego też na koszt dojazdu znacząco wpłyną ceny winiet, paliwa i opłat autostradowych już w samej Chorwacji.

Czechy: 10-dniowa winieta – ok. 270 CZK, czyli ok. 45 PLN.

Austria: 10-dniowa winieta – 9,90 EUR (ok. 42 PLN)

Słowenia: 7-dniowa winieta – 16 EUR (ok. 68 PLN)

Benzyna w Chorwacji kosztuje ok. 1,54 EUR/litr, czyli ok. 6,50 PLN. Jeśli będziemy musieli zatankować auto po drodze, to w Czechach zapłacimy 38,26 CZK/litr (ok. 6,40 PLN), a w Austrii ok. 1,62 EUR/litr (ok. 6,90 PLN).

W Chorwacji zamiast systemu winiet opłaty są naliczane na bramkach. Przykładowo, przejazd autostradą z Zagrzebia do Splitu kosztuje ok. 20 EUR (ok. 90 PLN).

– Coraz częściej wybieramy jednak najszybszy sposób dotarcia do Chorwacji, czyli podróż samolotem. Z Polski można dolecieć do Zagrzebia, Splitu, Zadaru, Dubrownika i Puli. Ceny biletów lotniczych dla jednej osoby w obie strony z reguły wahają się od 500 do 2500 PLN, w zależności od sezonu i linii lotniczych. Większość lotnisk jest zlokalizowana na peryferiach miast, więc aby dostać się do centrum należy uwzględnić również koszt transferu z lotniska: taksówką lub komunikacją miejską. Ceny w wypożyczalniach samochodów zaczynają się (w przeliczeniu) od ok. 130 zł za dobę – informuje Irmina Zalewska z firmy Cinkciarz.pl.

Gdzie nocować w Chorwacji?

Camping jest popularną formą noclegu w Chorwacji, zwłaszcza wśród rodzin i młodych ludzi. Najbardziej popularne kempingi znajdują się na półwyspie Istria, w Dalmacji oraz na wyspach. Chorwacja ma ich szeroką ofertę, od dużych kompleksów z pełnym wyposażeniem (np. Camping Lanterna w Istrii) po bardziej rustykalne i kameralne miejsca (np. Camping Šimuni na wyspie Pag). Wiele kempingów znajduje się bezpośrednio przy plaży.

Mocną konkurencję stanowią prywatne apartamenty, także jedna z najczęściej wybieranych opcji noclegowych. Oferują one komfort, prywatność i możliwość raczenia się widokiem na okolicę z własnego tarasu. Ceny za nocleg w apartamencie zaczynają się od około 150 PLN za noc. Chorwacja oferuje również szeroki wybór hoteli, od budżetowych po luksusowe. Kwoty wahają się od 200 do 1000 PLN za noc.

Waluta w Chorwacji. Ceny w sklepach i restauracjach

– Chorwacja przez wiele lat posługiwała się swoją narodową walutą, kuną chorwacką (HRK). 1 stycznia 2023 r. adriatycki kraj przystąpił jednak do strefy euro. Wspólna waluta kosztuje obecnie ok. 4,31 zł. W większości miejsc, takich jak hotele, restauracje i sklepy, można bez problemu płacić kartami. Z perspektywy zagranicznego turysty korzystne wydaje się używanie karty wielowalutowej nie tylko do płatności, ale też, w razie potrzeby, do wypłaty gotówki z bankomatu, a te w Chorwacji są powszechnie dostępne – wyjaśnia Irmina Zalewska z Cinkciarz.pl.

Przykłady wydatków w Chorwacji:

bilet wstępu do Parku Narodowego Jezior Plitwickich oraz do KRKA: 40 EUR (w sezonie letnim), czyli ok. 172 zł,

rejs po wyspach Kornati: od 50 do 70 EUR za osobę (215-301 zł),

wstęp do Pałacu Dioklecjana w Splicie: 7 EUR (30 zł),

bilet na kolejkę linową w Dubrowniku: 27 EUR w obie strony (116 zł),

obiad w restauracji: 10-20 EUR za osobę (43-86 zł),

pizza: ok. 8-12 EUR (34-52 zł),

kawa: 2-3 EUR (8,6-13 zł)

piwo: 3-5 EUR za kufel (13-21,5 zł),

wino lokalne: 2,5-5 EUR za kieliszek (11-21,5 zł),

zakupy w sklepach: chleb – ok. 1,5 EUR (6,5 zł), mleko – ok. 1 EUR (4,3 zł), woda 1,5 litra – ok. 0,80 EUR (4 zł).

