Takiego wyniku jeszcze nie było. Ponad 23 mln zł trafi do nowych uczestników PPK

Uprawnienie do jednorazowej wpłaty powitalnej, w wysokości 250 zł przysługuje osobie mającej status uczestnika PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe. Wpłata powitalna jest finansowana z Funduszu Pracy.

Wpłaty powitalne i roczne w PPK

Czym są wpłaty powitalne i dopłaty roczne? Przystępując po raz pierwszy do PPK, pracownik otrzymuje wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Jest ona taka sama dla wszystkich uczestników programu. Warunkiem dopisania jej do konta jest pozostanie w programie przez co najmniej 3 pełne miesiące i odprowadzanie w tym czasie wpłaty podstawowe na PPK. Jeśli uczestnik zrezygnuje z odprowadzania wpłat na PPK po jednym miesiącu, to nie otrzyma wpłaty powitalnej.

Wpłata powitalna jest wypłacana tylko raz, niezależnie od tego, ile rachunków PPK się posiada.

Uczestnicy PPK otrzymują także dopłatę roczną w wysokości 240 zł. Otrzymają ją ci uczestnicy, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w ciągu roku wyniosą co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który jest dopłata.

W 2019 r. kwota wpłat kwalifikująca do dopłaty rocznej wynosiła – 472,50 zł,

w 2020 roku – 546 zł (płaca minimalna 2600 zł x 6 x 3,5 proc.),

w 2021 roku – 588 zł (płaca minimalna 2800 zł x 6 x 3,5 proc.).,

w 2022 roku – 632,10 zł (płaca minimalna 3010 zł x 6 x 3,5 proc.)

w 2023 roku – 732,90 zł (płaca minimalna 3490 zł x 6 x 3,5 proc.).

Do 14 sierpnia wpłaty powitalne za drugi kwartał

W terminie 15 dni od zakończenia kwartału Polski Fundusz Rozwoju, który jest operatorem Pracowniczych Planów Kapitałowych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o łącznej liczbie uczestników PPK, którzy nabyli do niej uprawnienie. Następnie, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister przekazuje wpłatę powitalną uczestnikowi PPK, który spełnił warunki do jej otrzymania, za pośrednictwem PFR. Wpłata ta jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału.

Oznacza to, że wpłata powitalna za drugi kwartał 2024 r. pojawi się na rachunku uczestnika PPK, który spełnił przesłanki do jej otrzymania, najpóźniej 14 sierpnia.

Jak wypłacić pieniądze z PPK?

W Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczy obecnie 3,5 mln osób. To znacznie mniej niż zakładali politycy Prawa i Sprawiedliwości, gdy kilka lat temu wprowadzili ten nowy sposób oszczędzania emerytalnego, ale mimo wszystko z każdym rokiem uczestników Planów przybywa.

Partycypacja w programie wynosi 47,66 proc., przy czym najbardziej dynamicznie rośnie w firmach zatrudniających ponad 250 osób. Tam partycypacja osiągnęła 75,70 proc. – dowiadujemy się z najnowszego „Biuletynu PPK”.

Pieniądze można wypłacić po ukończeniu 60. roku życia oraz wcześniej – to dwie różne procedury. Jak wyglądają? Opisujemy to w tym tekście.

