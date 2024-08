Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy i na jakich zasadach?

Zasiłek wyrównawczy to specjalne świadczenie dla osób, które musiały poddać się rehabilitacji zawodowej. Przysługuje tylko jednak grupie pracowników, a aby go otrzymać, trzeba spełnić pewne warunki. Jakie i ile wynosi ten zasiłek?

Co to jest zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy to świadczenie dla pracowników, których pensja uległa obniżeniu, ponieważ musieli poddać się rehabilitacji zawodowej. Prawo do zasiłku mają tylko ci pracownicy, którzy zostali przesunięci na inne stanowisko pracy.

Jakie trzeba spełnić warunki, by otrzymać zasiłek wyrównawczy?

Aby otrzymać zasiłek wyrównawczy, trzeba:

być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę

z powodu złego stanu zdrowia poddać się rehabilitacji zawodowej w przyzakładowym ośrodku

korzystać z rehabilitacji zawodowej

Ile wynosi zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy, jak sama nazwa wskazuje, ma wyrównać pracownikowi różnicę w pensji pobieranej przed przesunięciem na inne stanowisko i rozpoczęciem rehabilitacji zawodowej.

Jak długo wypłacany jest zasiłek wyrównawczy?

Z reguły zasiłek wyrównawczy wypłacany jest na cały okres rehabilitacji zawodowej. Są jednak maksymalne limity czasu pobierania świadczenia i wynoszą one 24 miesiące. Nie ma możliwości pobierania zasiłku dłużej – prawo do świadczenia wygasa wraz z dniem zakończenia rehabilitacji zawodowej.

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę zasiłku wyrównawczego?

Wniosek o wypłatę zasiłku wyrównawczego należy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownik ma na to sześć miesięcy od ostatniego dnia uprawniającego go do pobierania świadczenia.

Wniosek możemy również złożyć online przez platformę PUE. W takiej sytuacji należy wybrać tam dokument ZAS-55.

