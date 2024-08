Biedronka przed długim weekendem. Sieć wydała komunikat

Najbliższy czwartek to dzień ustawowo wolny od pracy – a że dla wielu Polaków będzie to też początek długiego weekendu, to rusza na większe niż zwykle zakupy. Część sieci dyskontowych wydłuża godziny pracy w dni poprzedzające 15 sierpnia, by rozładować tłok.

Biedronka 15 sierpnia 2024

Biedronka wydłuża pracę ponad 3100 sklepów do godziny 23:30. „Poza wydłużeniem godzin otwarcia od poniedziałku, 12 sierpnia, do soboty, 17 sierpnia, sieć przygotowała także specjalne promocje i dodatkowe Rabato-godziny dostępne już od godziny 20. Wszystko w trosce o wygodę klientów i umożliwienie im jak najbardziej komfortowych zakupów przed zbliżającym się długim weekendem” – napisano w komunikacie.

Promocje w Biedronce na ten tydzień

Przez cały tydzień, do soboty (17.08) od godziny 20 do 23:30, we wszystkich sklepach Biedronka będą obowiązywać specjalne Rabato-godziny, podczas których pojawią się promocje na wybrane produkty. Biedronka poleca też inne promocje tego tygodnia.

Do soboty 17 sierpnia przy zakupie 3 sztuk wszystkie dostępne żele pod prysznic w specjalnej promocji 2+1 gratis (rabat o wartości najtańszego produktu) albo płyn do mycia naczyń Fairy – dwie butelki o pojemności 2x900 ml w cenie 17,99 zł.

„Atrakcyjne promocje będą też dostępne dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka, m.in. do soboty (17.08) przy zakupie dwóch dowolnych opakowań jaj z chowu ściółkowego Moja Kurka zostanie naliczony rabat 50% na drugi tańszy produkt (obowiązuje limit 4 opakowania). Natomiast na fanów letniego grillowania od poniedziałku do środy (12-14.08) czekać będzie rabat 60% na polędwiczkę z kurczaka w marynacie jogurtowo-morelowej lub mango lassi Czas na Grilla w cenie 9,75 zł/op. przy zakupie dwóch produktów, a także promocja 1+1 na brykiet węgla drzewnego w cenie 6,99 zł za opakowanie 2,5 kg (z kartą MB).

Dodatkowo tylko we wtorek (13.08) będzie obowiązywać promocja na ręcznik papierowy Queen Mega Sweep w cenie 6,50 zł za rolkę 100m – druga rolka dostępna będzie za 1zł (obowiązuje limit dzienny 2 opakowania na kartę Moja Biedronka)” – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

Problematyczne ozusowanie umów. Rzeczniczka MŚP ma do rządu prośbęCzytaj też:

Minister mówiła o podniesieniu wieku emerytalnego. Wicepremier Kosiniak-Kamysz komentuje