Liczby nie kłamią. Domy do 70 mkw to niewypał

Z początkiem 2022 roku zaczęła obowiązywać ustawa, która umożliwia budowę domu o powierzchni do 70 mkw bez pozwolenia. Ustawa wprowadziła możliwość wznoszenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni do 70 mkw bez konieczności uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, ustanawiania kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Obecnie bez pozwolenia można postawić dom o łącznej powierzchni zabudowy do 70 mkw (zewnętrzny obrys budynku), z poddaszem użytkowym (o łącznej powierzchni użytkowej do 90 mkw).

Dom do 70 mkw – ułatwienia

Budowę domu o powierzchni zabudowy do 70 mkw można wykonać na podstawie ułatwionego zgłoszenia – bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Nie ma też obowiązku ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Ustawa eliminuje też możliwość zgłoszenia przez starostwo sprzeciwu do złożonego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. Do realizacji projektu można przystąpić od razu po doręczeniu odpowiednich dokumentów.

Postawienie domu bez pozwolenia (w tak zwanym uproszczonym trybie) musi być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli plan takie nie istnieje, musimy pozyskać decyzję dotyczącą warunków zabudowy. Na wydanie decyzji odpowiedni urząd ma 21 dni.

Dom bez pozwolenia nie może służyć celom inwestycyjnym. Osoba przymierzająca się do budowy składa oświadczenie – pod rygorem odpowiedzialności karnej – że dom będzie służył do celów mieszkaniowych.

Tylko 906 zgłoszeń domów do 70 mkw

Poprzedni rząd miał nadzieję, że ułatwi to rodzinom budowanie niewielkich domków na cele mieszkaniowe. Miało być łatwiej, taniej i w efekcie bardziej dostępnie, ale Polaków ta propozycja nie przekonała. W 2023 r., wydano ogółem 73 794 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych, w tym samym czasie do starostw wpłynęło zaledwie 906 zgłoszeń budowy domów do 70 mkw – informuje portal prawo.pl.

Prawnicy, z którymi rozmawiali dziennikarze, są zdania, że przepisy dotyczące uproszczonego zgłaszania domów do 70 mkw są wadliwe i zawierają pułapki, w które wcale nie tak trudno wpaść. Jeśli okaże się, że zgłoszenie było wadliwe, będzie nieskuteczne. Inwestor dowie się o tym jednak dopiero w trakcie kontroli nadzoru budowlanego.

Ponadto dom do 70 mkw. trzeba wybudować zgodnie z kupionym projektem, bez możliwości jego modyfikacji, co jest trudne do zrealizowania. Inwestorzy wolą pozwolenia na budowę, bo są one wymagane przez banki. W przypadku samego zgłoszenia uzyskanie finansowania jest trudniejsze. Do tego mały dom jest trudny do sprzedaży – informuje prawo.pl.

W przeszłości na bieżąco punktowaliśmy potknięcia w nowych przepisach i przewidywaliśmy, że mogą one skutkować tym, że propozycja nie spotka się z aprobatą Polaków. 906 zgłoszeń w rok dowodzi, że tak właśnie się stało.

Czytaj też:

Domy bez pozwolenia. Projekt na zasadzie: „a kto mówił, że się nie da?”Czytaj też:

Kolejny niewypał Polskiego Ładu. Polacy nie chcą domów bez pozwolenia