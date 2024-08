Możesz dostać 300 zł na wyprawkę szkolną. Wiemy, jak i do kiedy można złożyć wniosek

Program „Dobry start”. Znamy szczegóły

Program "Dobry Start" to jedno z kluczowych narzędzi wsparcia dla rodzin w Polsce, umożliwiające pokrycie części kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Dzięki niemu rodzice mogą liczyć na jednorazową pomoc finansową w wysokości 300 złotych, którą można przeznaczyć na niezbędne materiały edukacyjne. W obliczu rosnących kosztów życia, w tym cen podręczników, zeszytów czy innych przyborów szkolnych, takie wsparcie ma istotne znaczenie dla budżetów domowych wielu rodzin.

Komu przysługuje 300 plus?

Świadczenie w ramach programu "Dobry Start" przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, które jest w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, granica wieku, do której można otrzymać świadczenie, jest podniesiona do 24 lat. To rozwiązanie ma na celu dodatkowe wsparcie rodzin, które często ponoszą wyższe koszty związane z edukacją dzieci z niepełnosprawnościami.

Jak złożyć wniosek?

Od momentu uruchomienia programu na początku lipca, rodzice mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia. Proces ten jest prosty i wygodny, szczególnie dzięki możliwości złożenia wniosku za pomocą aplikacji mZUS. Aplikacja ta jest dostępna do pobrania za darmo w Google Play oraz App Store, co czyni cały proces jeszcze bardziej dostępny i przyjazny dla użytkowników. Jak podkreśla Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, aplikacja mZUS to najszybszy i najwygodniejszy sposób na ubieganie się o 300 złotych na wyprawkę szkolną.

Do 16 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już łącznie 925 milionów złotych, obejmując wsparciem około 3,4 miliona dzieci. Tego samego dnia przelano kolejne 30 milionów złotych, co pomogło prawie 100 tysiącom uczniów w przygotowaniach do nowego roku szkolnego.

Do kiedy można skł„”adać wniosek o 300 plus?

Rodzice mają czas na złożenie wniosku o świadczenie do końca listopada. Ważne jest jednak, by nie przegapić tego terminu, gdyż po jego upływie możliwość uzyskania wsparcia będzie ograniczona tylko do przypadków, w których dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Warto zatem zadbać o dopełnienie formalności na czas, aby móc skorzystać z przysługującego wsparcia.

Program "Dobry Start" stanowi istotne wsparcie dla polskich rodzin, pomagając wyrównać szanse edukacyjne i odciążyć domowe budżety w okresie, który bywa wyzwaniem finansowym. Inicjatywa ta pokazuje, jak ważne jest wsparcie państwa dla rodzin w kwestiach związanych z edukacją dzieci, co ma długofalowe znaczenie dla ich przyszłości. Wraz z rosnącymi kosztami życia, takie programy stają się nie tylko pomocą doraźną, ale także kluczowym elementem polityki społecznej, która ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju młodego pokolenia w Polsce.

