Znana marka odzieżowa wraca do Polski. Nie było jej u nas prawie 10 lat

Pierwszy po latach sklep GAP w Polsce otworzy się w Designer Outlet Piaseczno, centrum handlowym specjalizującym się w markach premium. Sklep, o powierzchni 300 mkw., znajduje się w pobliżu strefy gastronomicznej, a jego uroczyste otwarcie zaplanowano na 7 września 2024 roku. Przed oficjalnym startem, w ramach tzw. "pre-openingu", klienci mogli już na przełomie sierpnia i września przetestować ofertę oraz obsługę, co miało na celu sprawdzenie operacyjnych procesów firmy.

Sklepy GAP wracają do Polski

GAP wraca do Polski z nową strategią opartą na modelu franczyzowym, co pozwoliło marce na elastyczniejszy rozwój i pozostanie na rynku, mimo trudności związanych z pandemią COVID-19. Firma zamknęła aż 120 sklepów na Zachodzie, co skłoniło ją do skoncentrowania się na Europie Środkowo-Wschodniej. Marka posiada już sklepy w Czechach, na Słowacji oraz na Węgrzech, a Polska jest kolejnym krokiem w tej strategii.

GAP został założony w 1969 roku w San Francisco przez Donalda i Doris Fisherów. Nazwa firmy nawiązuje do ówczesnych różnic pokoleniowych, które zainspirowały małżeństwo do stworzenia odzieży skierowanej głównie do młodych ludzi. Początkowo firma oferowała dżinsy oraz inne podstawowe elementy garderoby, szybko zdobywając popularność. Z czasem GAP rozszerzył swoją ofertę, dodając akcesoria i inne ubrania denimowe, co przyciągnęło szerokie grono klientów.

Azjatycka sieć Mr. DIY także wkracza do Polski

Nie tylko GAP wkracza na polski rynek po przerwie. Malezyjska sieć Mr. DIY, oferująca szeroki asortyment narzędzi i akcesoriów, planuje otworzyć swoje pierwsze sklepy w Polsce jeszcze w tym roku. Sieć zacznie działalność w galeriach handlowych, takich jak Galeria Bronowice w Krakowie, centrum handlowe Platan w Zabrzu i Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim. Mr. DIY oferuje produkty z dziesięciu kategorii, w tym artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt elektryczny, zabawki oraz kosmetyki, pod hasłem "Zawsze niskie ceny".

Czytaj też:

Femme sole i męskie przebranie. Tak kobiety wchodziły na rynek pracyCzytaj też:

Patryk Jaki stawia sprawę jasno: Przystań Polska nie będzie porównywalna do Campusu