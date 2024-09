Ukryty przycisk w kasach Biedronki. Może uchronić przed błędem

Niektórzy klienci deklarują, że nigdy nie skorzystają z kasy samoobsługowej, inni wprost przeciwnie, już nie wyobrażają sobie wykładania towarów na kasę obsługiwana przez pracownika sklepu. Kasa samoobsługowa jaka jest – każdy widzi. Momenty frustracji przy niej nie są czymś nietypowym, bo a to nie możemy znaleźć interesującego nas towaru, a to nabija się inna cena niż była na półce i trzeba wzywać pracownika sklepu, by to wyjaśnić…

Ukryte funkcje w kasach samoobsługowych Biedronki

Może złości byłoby mniej, gdyby sklepy przeszkoliły nas z korzystania z kas. Okazuje się, że mają one pewne nieoczywiste funkcje. Czy wiecie, że dźwięk na kasie zamontowanej w Biedronce można ściszać lub pogłaśniać? Służy do tego przycisk po lewej stronie ekranu.

Zaraz obok niego znajduje się przycisk – trójkąt z wykrzyknikiem – który umożliwia wezwanie pracowników sklepu. Trzeci przycisk umożliwia skanowanie karty Moja Biedronka.

Ciekawostką jest też przycisk między ekranem dotykowym a wagą (pierwszy przycisk po prawej stronie oznaczony >0<). Warto wcisnąć go przed samodzielnym zważeniem warzyw lub owoców. Umożliwia wytarowanie wagi, co zwiększa pewność, że odczyt będzie prawidłowy. W przeciwnym razie ryzykujecie, że w wyniku jakiegoś błędu, za który w żaden sposób nie odpowiadacie, naliczy się wyższa waga produktu.

Jak łatwo pozbyć się paragonu?

Samoobsługowe kasy Biedronki mają jeszcze inne ciekawe zastosowanie. Chodzi o to, że pod ladą, gdzie skanujemy produkt w celu dokonania transakcji, znajduje się niewielki otwór. To miejsce przygotowane zostało specjalnie na paragon, który chcecie wyrzucić do kosza. Dla bezpieczeństwa lepiej umieścić go właśnie tam niż w zwykłym pojemniku.

Inna sprawa, że wkrótce niektórzy klienci nie muszą pobierać paragonów (ich wydanie jest obowiązkiem sklepu, natomiast klient nie ma obowiązku zabierania ich ze sobą). Sieć wprowadza paragony fiskalne w wersji cyfrowej. Skorzystają z nich klienci używający kart i aplikacji mobilnej Moja Biedronka.



„Od 23.07 Biedronka udostępni klientom korzystającym z karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej Biedronka możliwość korzystania z usługi e-paragonów fiskalnych. Przy założeniu, że klienci używający karty Moja Biedronka/aplikacji mobilnej Biedronka, skorzystają z nowej funkcji dostępnej w ich sklepach – oszczędność papieru paragonowego może wynieść nawet 75 tysięcy kilometrów rocznie. Dzięki nowemu rozwiązaniu podatkowo wiążące potwierdzenie zakupów trafi na konto użytkownika na stronie moja.biedronka.pl i do aplikacji, zamiast na wydruk przy kasie” – czytamy w komunikacie sieci.

