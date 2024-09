Wygrali milion, skończyli jako klienci pomocy społecznej. To zjawisko ma już nazwę

Wygrana na loterii od zawsze była przedmiotem marzeń milionów ludzi na całym świecie. Wizja nagłego przypływu pieniędzy, pozbycia się wszelkich problemów finansowych i możliwość spełnienia najbardziej szalonych pragnień jest niezwykle kusząca. Loterie często były postrzegane jako sposób na szybkie zdobycie fortuny, bez konieczności ciężkiej pracy. Jednak badania i doświadczenia wielu zwycięzców pokazują, że to, co wydaje się drogą do szczęścia, może w rzeczywistości prowadzić do problemów, z którymi większość ludzi nie potrafi sobie poradzić.

Mimo że idea nagłego wzbogacenia się jest powszechnie uważana za coś pozytywnego, wiele przypadków pokazuje, że wygrana na loterii niesie ze sobą poważne wyzwania. W rzeczywistości, nagły przypływ ogromnych sum pieniędzy często prowadzi do problemów, które mogą zniszczyć życie zwycięzcy. Na przestrzeni lat badania z dziedziny psychologii oraz ekonomii behawioralnej dostarczają dowodów na to, że wygrana w loterii może być równie destrukcyjna, co korzystna. Zarządzanie dużą sumą pieniędzy wymaga nie tylko mądrości finansowej, ale i psychicznej odporności.

Pieniądze (z Lotto) szczęścia nie dają

W Polsce nie brakuje przypadków, w których spektakularne wygrane szybko znikały. Jeden z najbardziej znanych przykładów dotyczy Romana W. z niewielkiej miejscowości w okolicach Dobrego Miasta. W 1995 roku, po zastawieniu obrączki ślubnej, Roman kupił los, który przyniósł mu podwójną wygraną w ciągu dwóch tygodni. Zamiast jednak pomnożyć majątek, szybko wydał pieniądze na luksusowe towary, podróże i inwestycje w nieruchomości oraz dyskotekę. Zaledwie pięć lat później, w 2000 roku, mężczyzna nie miał już nic – stracił zarówno dom, jak i wszystkie inwestycje.

Podobny los spotkał małżeństwo z Kujaw, które zdobyło milion złotych trzydzieści lat temu. Choć para zainwestowała w nieruchomości dla swoich dzieci, to jednak pogarszające się relacje rodzinne sprawiły, że ostatecznie rodzice zostali sami, zmuszeni do życia w kawalerce i korzystania z pomocy społecznej.

Częstym zagrożeniem, z którym muszą się zmierzyć zwycięzcy, jest utrzymanie prywatności. Przykład tego można znaleźć w historii mieszkańca Osin z województwa zachodniopomorskiego. Po tym, jak pochwalił się wygraną w lokalnym barze, został napadnięty przez złodziei, którzy ukradli mu kupon. Na szczęście policji udało się go odzyskać.

W 2004 roku Sharon Tirabassi z Kanady, samotna matka na zasiłku, wygrała ponad 10 milionów dolarów. Wydawała fortunę na luksusowe domy, samochody i ubrania, aż w końcu, dziesięć lat później, musiała wrócić do pracy jako kierowca autobusu, gdyż całkowicie straciła majątek.

Równie spektakularna była historia Michaela Carrolla z Wielkiej Brytanii. W 2002 roku zdobył prawie 10 milionów funtów, ale pieniądze szybko wydał na imprezy, narkotyki i inne ekscesy. Już po pięciu latach wrócił do poprzedniego życia, pracując jako zbieracz śmieci.

Wygrana w loterii może także zniszczyć życie osobiste, jak pokazuje przykład Lary i Rogera Griffithsów z Wielkiej Brytanii. Para wygrała równowartość 2,7 miliona dolarów, ale po kilku latach rozstali się, a małżeństwo zakończyło się wraz z utratą majątku. W dodatku ich dom spłonął w pożarze, co jeszcze pogorszyło sytuację.

Dramatycznym przypadkiem był William Post z USA, który wygrał 16,2 miliona dolarów. W ciągu roku zadłużył się na milion dolarów, a jego brat wynajął płatnego zabójcę, by przejąć majątek. Po wielu osobistych tragediach i procesach sądowych Post stracił wszystko i zmarł w biedzie, żyjąc z zasiłków.

Klątwa wygranej

Jednym z niepożądanych zjawisk związanych z wygranymi na loterii jest tak zwana klątwa wygranej, znana także pod angielską nazwą "Lottery Curse". Ten termin odnosi się do sytuacji, w której osoby, które wygrały znaczne sumy pieniędzy na loterii, doświadczają poważnych problemów finansowych, psychologicznych, a nawet społecznych po uzyskaniu fortuny. Zjawisko to jest na tyle powszechne, że stało się przedmiotem licznych badań i analiz.

Według danych zebranych przez National Endowment for Financial Education, około 70 proc. osób, które nagle zdobyły duże kwoty pieniędzy, traci je w ciągu kilku lat. Co więcej, osoby te często znajdują się w gorszej sytuacji finansowej niż przed wygraną. Jak to możliwe? Istnieje wiele czynników, które wpływają na to, że nagłe bogactwo może prowadzić do katastrofy.

Z psychologicznego punktu widzenia, nagła zmiana statusu finansowego wiąże się z wieloma wyzwaniami. Badania pokazują, że ludzie, którzy nagle zdobywają duże sumy pieniędzy, są narażeni na tzw. szok bogactwa. W przypadku osób, które wcześniej nie miały do czynienia z takimi kwotami, nagła zmiana może prowadzić do poważnych problemów emocjonalnych, takich jak stres, lęk, a nawet depresja.

Badanie przeprowadzone przez Journal of Behavioral Decision Making pokazuje, że wygrana na loterii może prowadzić do izolacji społecznej. Osoby, które wcześniej prowadziły skromne życie, po wygranej często odczuwają, że nie pasują już do swojego dotychczasowego otoczenia. Rodzina i przyjaciele mogą zacząć postrzegać je inaczej – jako osoby, które mogą sobie pozwolić na wszystko, co w rzeczywistości prowadzi do napięć w relacjach. Zwycięzcy zaczynają odczuwać, że ludzie z ich otoczenia widzą w nich jedynie pieniądze, a nie to, kim byli wcześniej.

Nagłe bogactwo może diametralnie zmienić relacje międzyludzkie, zarówno z rodziną, jak i przyjaciółmi. Zwycięzcy loterii często spotykają się z oczekiwaniami, że pomogą swoim bliskim finansowo. Choć na początku może wydawać się to naturalnym odruchem, w rzeczywistości prowadzi to do skomplikowanych sytuacji. Pożyczki, darowizny i wsparcie finansowe dla rodziny i przyjaciół mogą narastać, a gdy oczekiwania otoczenia stają się zbyt wysokie, relacje zaczynają się psuć.

Z badań przeprowadzonych przez psychologów wynika, że zwycięzcy loterii mogą odczuwać presję, aby spełniać oczekiwania innych. Często zdarza się, że po pewnym czasie zaczynają unikać kontaktów z najbliższymi, obawiając się, że są postrzegani jedynie jako „dostawcy pieniędzy”. W skrajnych przypadkach prowadzi to do zerwania więzi rodzinnych, co powoduje dodatkowy stres i poczucie osamotnienia.

Problem adaptacji hedonistycznej

Kolejnym psychologicznym mechanizmem, który wpływa na poczucie braku szczęścia po wygranej, jest adaptacja hedonistyczna. Zjawisko to odnosi się do ludzkiej tendencji do szybkiego przyzwyczajania się do nowych warunków życiowych, niezależnie od tego, czy są one lepsze, czy gorsze. W przypadku wygranej na loterii początkowy entuzjazm i ekscytacja mogą szybko minąć, a osoby, które nagle zdobyły fortunę, wracają do swojego wcześniejszego poziomu szczęścia.

Badanie przeprowadzone w 1978 roku przez psychologa Phillipa Brickmana i jego współpracowników pokazało, że osoby, które wygrały na loterii, po krótkim czasie nie odczuwają długotrwałego wzrostu satysfakcji z życia. Pomimo posiadania większych środków finansowych, poziom szczęścia powracał do stanu sprzed wygranej. To pokazuje, że same pieniądze nie są gwarantem trwałego szczęścia, a życie po wygranej może przynieść nowe problemy i wyzwania, z którymi trudno sobie poradzić.

Jednym z kluczowych powodów, dla których wygrana na loterii może przynieść problemy, jest brak umiejętności zarządzania finansami. Większość osób, które wygrywają na loterii, nie ma wcześniejszego doświadczenia z tak dużymi sumami pieniędzy. Nagły przypływ gotówki sprawia, że podejmują pochopne decyzje finansowe, często inwestując w ryzykowne przedsięwzięcia lub kupując rzeczy, na które nie mieliby odwagi przed wygraną.

Z badań wynika, że osoby, które zdobyły nagłe bogactwo, mają tendencję do wydawania pieniędzy na luksusy, które wcześniej były poza ich zasięgiem. Kupują drogie domy, samochody, a nawet inwestują w prywatne odrzutowce, nie zdając sobie sprawy, że utrzymanie tych dóbr wiąże się z ogromnymi kosztami. Brak świadomości na temat długoterminowych konsekwencji takich zakupów może prowadzić do szybkiego wyczerpania środków.

Nagła zmiana statusu finansowego wiąże się również z ryzykiem rozwoju uzależnień. Niewłaściwe zarządzanie stresem oraz presją związaną z nagłym bogactwem może prowadzić do problemów takich jak hazard, alkoholizm, narkomania, a także zakupoholizm. Wygrana na loterii daje dostęp do nieograniczonych zasobów finansowych, które mogą ułatwić rozwój tych nałogów.

Przykłady z mediów są pełne przypadków zwycięzców loterii, którzy wpadli w spiralę uzależnień, tracąc przy tym nie tylko majątek, ale także zdrowie, rodzinę i przyjaciół. Historia jednego z najsłynniejszych zwycięzców loterii, Williego Hurta, który wygrał 3,1 miliona dolarów w 1989 roku, pokazuje, jak szybko można stracić fortunę z powodu uzależnienia od narkotyków. W ciągu zaledwie kilku lat od wygranej Hurt roztrwonił większość swojej fortuny na kokainę i stracił wszystko.

Niewielu zwycięzców loterii zdaje sobie sprawę, jak ogromny stres może wiązać się z zarządzaniem dużą sumą pieniędzy. Utrzymanie majątku wymaga skomplikowanego planowania finansowego, a także umiejętności radzenia sobie z odpowiedzialnością za inwestycje, podatki oraz inne zobowiązania finansowe.

Zarządzanie wieloma aktywami, inwestowanie w nieruchomości, akcje czy obligacje – to wszystko może stać się przytłaczające dla osób, które wcześniej nie miały doświadczenia w tej dziedzinie. Stres związany z decyzjami finansowymi, obawą przed utratą majątku, a także presją społeczną, aby „żyć na poziomie”, może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych.

Jak uniknąć problemów po wygranej?

Wygrana na loterii, choć kusząca, może być zgubna, jeśli nie zostanie odpowiednio zarządzona. Aby uniknąć problemów, warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych wskazówek:

Zatrudnij doradcę finansowego – Profesjonalista pomoże zaplanować inwestycje, zabezpieczyć majątek oraz zarządzać nim w długim okresie.

Stwórz realistyczny budżet – Nawet posiadając ogromne sumy pieniędzy, warto ustalić limity wydatków i trzymać się ich.

Inwestuj ostrożnie – Nie podejmuj pochopnych decyzji inwestycyjnych pod wpływem emocji lub presji otoczenia.

Pomyśl o przyszłości – Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę na wypadek kryzysu finansowego.

Unikaj rozgłosu – Jeśli to możliwe, zachowaj wygraną w tajemnicy. Pomoże to uniknąć presji społecznej oraz niechcianych kontaktów.

Chociaż wygrana na loterii może wydawać się spełnieniem marzeń, rzeczywistość pokazuje, że duże pieniądze niosą ze sobą poważne wyzwania. Zjawisko klątwy wygranej oraz badania psychologiczne i ekonomiczne jasno pokazują, że nagły przypływ fortuny często prowadzi do problemów emocjonalnych, społecznych i finansowych. Kluczem do uniknięcia tych negatywnych konsekwencji jest odpowiednie zarządzanie majątkiem, wsparcie specjalistów oraz umiejętność zachowania umiaru.

Czytaj też:

Polska wystąpi o pomoc europejską. Donald Tusk: Nie zostawimy nikogo samemu sobieCzytaj też:

Będą zmiany w podatku VAT. Co planuje rząd?