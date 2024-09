Odszkodowanie za zalanie gruntów. Komu się należy?

Zalanie gruntu wodą to przykrycie go w wyniku nieprzewidzianych opadów lub nagłego wystąpienia wód mających cechy powodzi. W takiej sytuacji właściciele pól i łąk moga ubiegać się o wypłatę odszkodowania, ale tylko w określonych wypadkach.

Kiedy należy się odszkodowanie za zalanie gruntów

Zgodnie z at. 16 pkt 43 prawa wodnego zalanie gruntów to przykrycie wodą terenów, które na co dzień są suche. Zgodnie z prawem wystąpienie klęski żywiołowej jako takiej nie jest powodem do dochodzenia roszczeń. Właściciele gruntów mogą ubiegać się o odszkodowanie jedynie wtedy, gdy zalanie następuje w wyniku nieprzestrzegania przepisów ustawy przez właściciela wód lub właściciela urządzenia wodnego.

Będzie odszkodowanie dla właścicieli zalanych terenów?

Co to oznacza dla ludzi, którzy w czasie powodzi na południowo-zachodnich krańcach Polski stracili dobytki? Rząd obiecał im finansową pomoc w wysokości 10 tys. zł pomocy doraźnej oraz od 100 do 200 tys. zł pomocy finansowej na remont i odbudowę utraconych posesji.

Pomoc ta dotyczy osób, które powódź dotknęła bezpośrednio i które przez wodę straciły miejsce do życia. Zgodnie z prawem zasadniczo właściciele zalanych gruntów nie mogą ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie z tytułu zalanych łąk i pól. Każdą wątpliwość warto wyjaśniać w urzędzie gminy właściwym dla naszego rejonu zamieszkania.

