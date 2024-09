Polacy o dopłatach do kredytów mieszkaniowych. Zaskakujące wyniki sondażu

Wciąż nie wiadomo, jaki będzie los rządowego programu dopłat do kredytów hipotecznych (zwany „kredytem 0 proc." lub „#naStart"). Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce uchwalenia ustawy w tej sprawie w tym roku, tak program wszedł w życie w połowie stycznia przyszłego roku. Kwestia ta budzi jednak spory w koalicji.

Polacy o dopłatach do kredytów mieszkaniowych

Jak do programu podchodzą Polacy? Sprawdziła to pracownia United Surveys, która w sondażu dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej zapytała Polaków, czy "wprowadzenie programu dopłat do kredytów mieszkaniowych polepszy sytuację osób chcących kupić dom lub mieszkanie?". Ponad 46 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, z czego według 15,6 proc. „zdecydowanie polepszy" sytuację osób zamierzających kupić własne M, a według 30,6 proc. respondentów „raczej polepszy". Przeciwnego zdania jest niemal 37 proc. respondentów, z czego blisko 17 proc. badanych wskazało opcję „zdecydowanie pogorszy", a 19 proc. „raczej pogorszy". Prawie 18 proc. uczestników sondażu nie wie lub nie potrafi jednoznacznie stwierdzić, jaki wpływ na rynek będą miały dopłaty do kredytów.

Z badania wynika, że dopłaty popiera tyle samo zwolenników obozu rządzącego, co opozycji (45 proc.). Negatywny wpływ dopłat na możliwość zakupu własnego mieszkania wskazuje co trzeci sympatyk ugrupowań tworzących rząd i 43 proc. wyborców opozycji.

Dopłaty do kredytów cieszą się największym poparciem wśród ankietowanych w wieku 40-49 lat (69 proc.). Najmniejszy entuzjazm wykazali badani w wieku 70 plus (10 proc.).

Poprawy sytuacji po wprowadzeniu dopłat najczęściej spodziewają się respondenci z miast do 50 tys. mieszkańców (56 proc.), najrzadziej zaś badani z miast liczących od 50 do 250 tys. mieszkańców (37 proc.).

Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" został przeprowadzony w dniach 14-15 września na próbie 1000 osób metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI).

Czytaj też:

Ile tak naprawdę kosztuje mieszkanie w moim mieście? Będzie można to sprawdzićCzytaj też:

W jednym polskim mieście ceny najmu kawalerek spadły o 11 proc. A w innych?