Polacy polubili ten model oszczędzania. Oni najczęściej z niego korzystają

Z końcem sierpnia 2024 r. w PPK zapisanych było 3.58 mln osób. Tak wynika z danych oficjalnego biuletynu Pracowniczych Planów Kapitałowych. 94.11 proc. to osoby narodowości polskiej.

PPK. Częściej w większych firmach

„Ogólna partycypacja” wynosi 48.76 proc. W firmach zatrudniających powyżej 250 osób aż 77.56 proc. pracowników jest częścią PPK. Z kolei w najmniejszych przedsiębiorstwach (do 20 osób) to jedynie 33.59 proc. Łączna liczba podmiotów, które umożliwiają swoim pracownikom udział w PPK, wzrosła do 325 tys.

Wartość aktywów netto (WAN) to aktualnie 28.28 mld zł. Z oficjalnych informacji wynika też, że na rachunki uczestników PPK wpłynęły do tej pory wpłaty powitalne w łącznej kwocie 830 mln zł.

PPK. Dla kogo?

Program jest skierowany do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zarówno dla pracujących w sferze budżetowej, jak i sektorze prywatnym. Pracodawca ma obowiązek zaoferowania PPK swoim pracownikom, jednak ci mogą zdecydować, czy chcą w nim uczestniczyć.

Korzyści dla uczestników PPK

Wpłaty pracodawcy i państwa to dodatkowe środki do oszczędności pracownika.

Zgromadzone środki są prywatne i dziedziczone.

Wsparcie finansowe od państwa i pracodawcy.

Długoterminowe oszczędzanie na emeryturę.

Elastyczność w zakresie rezygnacji, powrotu do programu oraz wypłat środków.

Środki można wypłacić po osiągnięciu 60. roku życia, bez konieczności rezygnacji z pracy.



Kiedy można wypłacić pieniądze z PPK?

Po ukończeniu 60. roku życia uczestnik może jednorazowo wypłacić 25 proc. zgromadzonych środków. Z kolei pozostałe 75 proc. w formie miesięcznych rat przez co najmniej 10 lat. Wcześniejsze wypłaty (przed 60. rokiem życia) też są możliwe, ale wiążą się z pewnymi kosztami (np. zwrot dopłat od państwa).

