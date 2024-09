Możesz zyskać tysiące złotych. Ulgi podatkowe na 2025 r.

Sezon rozliczeń podatkowych rozpoczyna się co roku 15 lutego i trwa do 30 kwietnia. W tym czasie każdy podatnik musi rozliczyć swój podatek dochodowy za poprzedni rok. Można to zrobić przez internet (podatki.gov.pl) lub w urzędzie skarbowym. Warto pamiętać, że podatek dochodowy płacimy do urzędu skarbowego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Ze względu na ulgi podatkowe, a także inne odliczenia, możemy otrzymać zwrot podatku. Czasami dostajemy na konto nawet kilka tysięcy złotych.

Ulgi podatkowe w 2025 roku – co nowego?

W 2025 r. wprowadzone zostaną pewne zmiany w ulgach podatkowych, które warto wziąć pod uwagę przy rozliczeniach. Oto niektóre z najważniejszych nowości:

Urlop od składek ZUS dla przedsiębiorców

Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców

Wyższy limit ulgi z tytułu składek związkowych

Modyfikacje w uldze rehabilitacyjnej i prorodzinnej





Ulga na dziecko w 2025 r. – ile można zyskać?

Prawo do ulgi na dziecko mają te osoby, które wykonują władzę rodzicielską nad dzieckiem, sprawują opiekę prawną nad dzieckiem (jeśli dziecko z nimi mieszka) lub pełnią funkcję rodziny zastępczej. Z ulgi można skorzystać zarówno na dzieci małoletnie, jak i pełnoletnie, pod warunkiem, że kontynuują naukę i nie osiągają dochodów powyżej określonego limitu (np. nie prowadzą działalności gospodarczej). Aby skorzystać z ulgi, należy wypełnić odpowiednią część formularza PIT-36 lub PIT-37. Ulga jest rozliczana za każdy miesiąc, w którym dziecko było pod opieką rodzica. W przypadku, gdy oboje rodzice pracują, ulgę mogą podzielić między siebie, według proporcji ustalonej między nimi.

W 2025 r. będą przysługiwać następujące ulgi:

1112.04 zł na jedno dziecko

2224.08 zł na dwójkę dzieci

4224.12 zł na trójkę dzieci

6924.12 zł na czwórkę dzieci



Zwrot podatku za 2024 r. – kiedy można się go spodziewać?

Zwrot podatku za 2024 r. rozpocznie się dopiero po złożeniu rocznych deklaracji podatkowych, a termin ich składania upływa z końcem kwietnia 2025. To, kiedy dokładnie otrzymasz zwrot, zależy od szybkości złożenia deklaracji oraz procedur urzędu skarbowego. Pamiętaj, że im wcześniej złożysz rozliczenie, tym szybciej otrzymasz należny zwrot. Skarbówka wypłaci nam pieniądze w terminie maksymalnie 45 dni (jeśli deklaracja była w formie elektronicznej) lub do trzech miesięcy (jeśli deklaracja była w formie drukowanej).