Co zrobić, by jeździć za darmo komunikacją miejską? Sprawdziliśmy

Dziś świętujemy Europejski Dzień bez Samochodu. W wielu miastach możemy jeździć komunikacją miejską za darmo, ale tylko w ten dzień. Co zrobić, by na co dzień cieszyć się darmowymi przejazdami? Sprawdziliśmy.

Warto zacząć od tego, że niektóre samorządy odgórnie wprowadziły darmowe przejazdy pojazdami komunikacji miejskiej. To rzadkość, ale w pewnych miastach w Polsce wsiadając do autobusu nie musimy myśleć w jaki sposób kupić bilet. W tych miastach jeździsz darmowo cały rok Lista zmienia się dynamicznie, bowiem co jakiś czas kolejny samorząd decyduje się na taki krok. Odważny, bowiem rezygnacja z biletów komunikacji miejskiej to uszczuplenie miejskiego budżetu o setki tysięcy złotych rocznie, a czasami i miliony. Lokalne władze chcą jednak kosztem tego zmienić nawyki mieszkańców. Im więcej z nich będzie korzystać z komunikacji, tym miasta będą mniej zakorkowane, a powietrze czystsze. Żory

Lubin

Polkowice

Ząbkowice Śląskie

Bełchatów

Kościerzyna

Gostyń

Swarzędz

Wałcz

Kalisz

Radomsko

Starachowice

Ząbki

Bolesławiec

Szczecinek

Konin

Otwock

Mińsk Mazowiecki Dawcy krwi i szpiku Warto zaznaczyć, że każdy samorząd we własnym zakresie ustala reguły dotyczące podróżowania komunikacją miejską. Dlatego zawsze warto zapoznać się z lokalnym regulaminem odnośnie cen biletów, przejazdów ulgowych i darmowych. Częstą praktyką są darmowe przejazdy dla honorowych dawców krwi i dawców szpiku kostnego. Posiadacze specjalnych legitymacji w przypadku kontroli biletów pokazują ją zamiast biletu. Czytaj też:

Polacy ocenili podróże PKP Intercity. Wyniki sondażu zaskakują Weterani i kombatanci Osoby posiadające status weterana wojennego, kombatanta, a także uczestnicy walk o niepodległość, często mogą korzystać z darmowych przejazdów. Dotyczy to również inwalidów wojennych. Najstarsi i najmłodsi Osoby starsze, zazwyczaj po ukończeniu 70. roku życia, w wielu miastach mogą korzystać z darmowych przejazdów. To samo tyczy się najmłodszych. Dzieci do ukończenia przykładowo czwartego lub szóstego roku życia są zwykle uprawnione do bezpłatnych przejazdów. Warto też zaznaczyć, że np. w Warszawie dzieci ze szkół podstawowych przez cały okres trwania nauki mogą podróżować komunikacją za darmo. Również w wakacje. Służby mundurowe Umundurowani policjanci, strażnicy miejscy, żołnierze czy funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. W trakcie wykonywania służbowych obowiązków również są zwolnieni z obowiązku posiadania ważnych biletów na przejazdy Niewidomi, osoby z niepełnosprawnościami W wielu miastach osoby niewidome oraz ich opiekunowie są uprawnieni do darmowych przejazdów. Często jest wymagane posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Oprócz osób niewidomych, osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności (zwłaszcza stopnia znacznego) również mogą być uprawnione do darmowych przejazdów.

Prosty sposób, by zaoszczędzić na transporcie. Ta opcja zyskuje na popularności Czytaj też: Kto jeszcze? Pracownicy lokalnego MZK lub MPK a także ich rodziny. Dodatkowo, przykładowo w Warszawie darmo jeżdżą posłowie na sejm, a także senatorowie. Smog. Ma swoje zalety? Nie, takie stwierdzenie byłoby mocno niefortunne. Trzeba jednak wspomnieć, że w niektórych miastach, gdy powietrze jest naprawdę złe, lokalne władze odradzają poruszanie się własnymi samochodami, by nie pogarszać sytuacji. Oferują w zamian darmowe przejazdy autobusami lub tramwajami. Są to przykładowo Kraków, Wrocław, Warszawa, Rybnik i Pszczyna.