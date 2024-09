Gotówka odchodzi do lamusa. Coraz trudniej o banknoty

Płatności bezgotówkowe stały się w ostatnich latach normalnością, codziennością każdego z nas. Jest wygodniej i szybciej. Nie tracimy czasu w kolejce na liczenie pieniędzy, a później kasjer lub kasjerka nie muszą uważnie drobnych liczyć, by dobrze wydać nam resztę. Płatności w sklepach internetowych – karta, BLIK lub przelew. Nikt nie ma z tym problemu.

Choć popularność gotówki spada, to jednak dla wielu Polaków wciąż jest bardzo ważnym środkiem płatniczym. Przykładowo, małe biznesy wręcz zachęcają do płatności gotówką, bo wtedy po prostu więcej zarobią. W restauracji możemy też w ten sposób dać napiwek.

Niektórzy wciąż wierni gotówce

Pomimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych, prawie 18 proc. Polaków woli płacić gotówką i korzysta z płatności bezgotówkowych bardzo rzadko albo w ogóle. W grupie tej prawie 59 proc. deklaruje, że używa gotówki z przyzwyczajenia. Z kolei 47.5 proc. respondentów uważa, że dzięki gotówce łatwiej kontroluje swoje wydatki, a 39 proc. nie czuje się komfortowo, płacąc bezgotówkowo. Tak wynika z badania „Preferencje płatnicze Polaków 2024”.

Kto woli gotówkę?

Nie jest tajemnicą, że do gotówki przywiązani są najstarsi, a także Polacy w średnim wieku. Wśród młodego pokolenia zdecydowanie królują nowoczesne formy płatności, takie jak plastikowe karty płatnicze i aplikacje mobilne. W rezultacie zmieniają się nawyki płatnicze, a gotówka zaczyna ustępować miejsca nowoczesnym formom płatności.

Coraz mniej bankomatów

Dostęp do gotówki zaczyna być jednak coraz bardziej utrudniony. Zmniejsza się liczba bankomatów i stacjonarnych placówek bankowych. Na koniec marca 2024 r. w Polsce działało 20 869 bankomatów, czyli o 1200 mniej niż w grudniu 2023 r. Spadek liczby bankomatów to wynik malejącej rentowności – coraz mniej osób z nich korzysta, co przekłada się na mniejsze zyski i zamykanie urządzeń.

Ograniczenia transakcji gotówkowych – obawy Polaków

Obawy przed ograniczeniami w transakcjach gotówkowych są związane z planowanymi regulacjami. Choć rząd wycofał się z pomysłu ograniczenia płatności gotówkowych w transakcjach między konsumentami a przedsiębiorcami, istnieje możliwość wprowadzenia takich zmian na poziomie Unii Europejskiej. Warto jednak podkreślić, że limit ten miałby być wyższy i mniej uciążliwy dla obywateli.

Jaka przyszłość gotówki w Polsce?

Chociaż na razie Polacy nie mają dużych problemów z dostępem do gotówki, sytuacja może się pogarszać. Jak wynika z danych NBP, co trzeci respondent miał problem z wypłatą gotówki, jednak były to głównie problemy techniczne lub związane z kolejkami do bankomatów. Jeśli trend spadku liczby bankomatów będzie się utrzymywał, osoby preferujące gotówkę mogą stanąć przed realnym problemem.

