Nie zgadzasz się z decyzją ZUS? Prawnicy podpowiadają, jak się odwołać

Pisaliśmy o tym, że od decyzji ZUS o cofnięciu zasiłku chorobowego można złożyć odwołanie. Dziś podpowiadamy, jak to zrobić.

Odwołanie od decyzji ZUS – do kogo skierować?

Podstawę prawną złożenia odwołania od decyzji ZUS stanowi art. 4779 Kodeksu postępowania cywilnego. Opisywane odwołanie sporządza się piśmiennie i kieruje do sądu okręgowego albo rejonowego, ale co istotne – za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydał decyzję. Istnieje również możliwość złożenia odwołania w sposób ustny do protokołu sporządzanego przez pracownika ZUS – wyjaśniają prawnicy wrocławskiej kancelarii Sobota Jachira.

Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Odwołanie od decyzji ZUS – terminy

Wniesienie odwołania powinno mieć miejsce w ciągu miesiąca od dnia odebrania decyzji lub orzeczenia od ZUS. Jeśli decyzja została doręczona ze zwrotnym poświadczeniem odbioru, wówczas termin miesiąca biegnie od daty wskazanej na tym właśnie potwierdzeniu. W przypadku dostarczenia decyzji ubezpieczonemu zwykłym listem, obowiązek wykazania, że odwołanie zostało złożone po terminie spoczywa na ZUS – z uwagi na trudności dowodowe, Zakład rzadko kwestionuje terminowość takiego odwołania.

Odwołanie można złożyć także w przypadku niewydania decyzji przez ZUS w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia.

Odwołanie od decyzji ZUS – właściwość sądów

Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć do właściwego sądu za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydał niekorzystne dla ubezpieczonego bądź płatnika postanowienie. Po otrzymaniu odwołania ZUS ma obowiązek niezwłocznie przesłać je do właściwego sądu

Sprawy związane z odwołaniem od decyzji ZUS rozpatrywane są przez sąd rejonowy lub okręgowy. Zgodnie z artykułem 4778 Kodeksu postępowania cywilnego do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS?

Poza oznaczeniem zaskarżonej decyzji odwołanie powinno zawierać pisemne przytoczenie zarzutów, kwestionujących prawidłowość rozstrzygnięcia ZUS. Ponadto warto w dokumencie zawrzeć uzasadnienie na poparcie swojego stanowiska. Odwołanie musi być podpisane przez stronę, która wnosi pismo.

Choć postępowanie przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych przewiduje pewne odformalizowanie procedur dla odwołujących się, warto zadbać o staranne uzasadnienie swojego stanowiska, gdyż zwiększy to szanse na przekonanie sądu do swoich racji.

Źródło: blog kancelarii Sobota Jachira.

