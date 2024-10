Rusza sezon grzewczy. Przygotuj grzejniki, by działały lepiej

Aby mieć pewność, że system centralnego ogrzewania działa prawidłowo, a grzejniki są gotowe na kolejny sezon grzewczy, należy wykonać kilka prostych kroków. W mieszkaniach, w których grzejniki zastawione są przez meble, np. kanapę, warto dokonać na kilka najbliższych miesięcy przearanżowania, tak by ciepło swobodnie mogło cyrkulować po pomieszczeniu.

Jak przygotować grzejniki do sezonu grzewczego? Krok pierwszy: czyszczenie zewnętrzne

Na grzejnikach – tak jak na meblach – gromadzi się kurz. Po uruchomieniu kaloryfera konwekcja, czyli pionowe ruchy powietrza wynikające z różnic temperatury, powoduje jego unoszenie i rozprzestrzenianie się po całym pomieszczeniu. Warto poświęcić kilka chwil, aby uniknąć rozpylania niechcianych zanieczyszczeń, często uciążliwych, zwłaszcza dla alergików.

Do czyszczenia nie potrzeba żadnych specjalnych środków – w zupełności wystarczą ściereczki, które mamy w domu. Nie należy jednak używać silnych detergentów, bo mogą uszkodzić powierzchnię. W zupełności wystarczy woda z rozcieńczonym mydłem.

Odpowietrzenie grzejnika

Po co odpowietrzać grzejnik? Podczas odpowietrzania powietrze, które znajduje się wewnątrz grzejnika, zostaje usunięte. Jest to ważne dla uzyskania równomiernego ciepła, bo w zapowietrzonym grzejniku zaburzona jest cyrkulacja gorącej wody. Z tego powodu na powierzchni grzejnika powstają zimne miejsca. Uwięzione powietrze należy usunąć, aby grzejnik mógł równomiernie napełnić się wodą i ogrzać. Tylko całkowicie napełniony wodą grzejnik może dostarczyć pełną moc cieplną.

Odpowietrzanie grzejnika jest bardzo proste. Potrzebny będzie jedynie klucz odpowietrzający, ścierka lub stary ręcznik i miska na zebranie nadmiaru wody, który może się pojawić.



Przed odpowietrzeniem grzejnika należy całkowicie otworzyć głowicę termostatyczną, aby z wody uwolnić jak najwięcej tlenu. Następnie wyłączyć kocioł i odczekać chwilę, aby w najwyższych punktach układu zgromadziło się powietrze. Jeśli odpowietrzaniu będą podlegać grzejniki na wielu piętrach, należy zacząć procedurę od dołu i iść w górę, zaczynając na każdym piętrze od grzejnika, który jest najdalej od kotła, ponieważ ten prawdopodobnie zawierać będzie najwięcej powietrza.

Ekran zagrzejnikowy – małe oszczędności prowadzą do większych

Ekran zagrzejnikowy to rodzaj zabezpieczenia pomieszczenia przed ucieczką ciepła do ściany. Jego zadaniem jest odbijanie ciepła, jakie emitują grzejniki. W ten sposób ograniczane jest zjawisko wchłaniania ciepła przez mur – zamiast tego kierowane jest ono do wnętrza pomieszczenia.

Maty mogą odbijać nawet do 90% promieniowania cieplnego. To daje świetne rezultaty, zwłaszcza w przypadku grzejników żeliwnych starego typu, które nie działają na zasadzie konwekcji. Ekrany zagrzejnikowe występują w różnych rozmiarach, co pozwala na ich dopasowanie do każdego typu grzejnika.

Biorąc pod uwagę wysokie koszty energii, warto przykleić na ścianie taki ekran, bo przy codziennym korzystaniu przez kilka miesięcy przełoży się to na konkretną oszczędność. Ekran można zamontować na etapie wprowadzania się lub później, co będzie oczywiście wymagało zdjęcia grzejnika ze ściany.

