Abonament RTV zniknie w przyszłym roku? Polacy zabrali głos

– 23 września zakończyliśmy konsultacje społeczne ws. założeń nowej ustawy medialnej. Jesteśmy w trakcie ich opracowywania – przekazała w tym tygodniu w rozmowie z Polskim Radiem ministra kultury Hanna Wróblewska.

Główne założenia przygotowywanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nowej ustawy medialnej to reforma Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiTV), likwidacja Rady Mediów Narodowych, wprowadzenie budżetowego finansowania mediów, a także likwidacja abonamentu RTV.

Czy to znaczy, że już niebawem Polacy nie będą musieli płacić abonamentu? Wszystko wskazuje na to, że zmiany w tym zakresie nie nastapią tak szybko. Z dotychczasowych zapowiedzi wynika, że sam projekt nowej ustawy medialnej ma być gotowy pod koniec tego roku. Trudno zatem przypuszczać, że wejdzie ona w życie na początku 2025 roku, co oznacza, że w przyszłym roku abonament jeszcze nie zniknie.

Polacy chcą zniesienia abonamentu RTV

Tymczasem likwidacji abonamentu chce zdecydowana większość Polaków, czego czego dowodzi najnowszy sondaż SW Research dla „Wprost". Na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za zniesieniem abonamentu RTV?", aż 78,8 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Likwidacji abonamentu nie chce jedynie 9,4 proc. respondentów, a 11,7 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Z badania wynika, że zniesienia abonamentu chcą przede wszystkim: