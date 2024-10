Od kiedy obowiązuje okres ochronny przed emeryturą?

Zgodnie z prawem kobiety mogą przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 60. roku życia (i posiadania stażu zatrudnienia w wysokości 20 lat pracy), a mężczyźni 65. roku życia (przy 25-letnim stażu pracy). Wcześniej jednak obowiązuje ich ochrona przedemerytalna, zgodnie z którą pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Ochrona ma na celu zabezpieczenie seniorów przed sytuacją, w której mogliby zostać zwolnieni tuż przed przejściem na emeryturę.

Dla kogo ochrona przedemerytalna?

Ochrona przedemerytalna obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli na tzw. etacie. Jest ona niezależna od rodzaju umowy o pracę (na czas nieokreślony czy określony), a także od branży. Oznacza, że pracodawca nie może zwolnić pracownika, który znajduje się w okresie ochronnym, ale może to zrobić, zanim pracownik będzie mu podlegał.

Ochrona przedemerytalna – zasady

Ochrona przedemerytalna przysługuje pracownikom, którym brakuje 4 lat do przejścia na emeryturę. W przypadku kobiet oznacza to, że 56-latka zatrudniona na podstawie umowy o pracę zostaje objęta ochroną przed zwolnieniem. W przypadku mężczyzn granica wieku przesuwa się do 61 lat – od tego momentu pracodawca nie może rozwiązać umowy z takim pracownikiem.

Kogo nie obowiązuje ochrona przedemerytalna?

Ochrona przedemerytalna nie obowiązuje pracowników, którzy mają prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nie dotyczy również osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (np. umowy o dzieło).

Pracodawca może zwolnić seniora, który znajduje się tuż przed emeryturą także wtedy, gdy zakład pracy zostaje zlikwidowany lub firma ogłasza upadłość.

Czytaj też:

Kiedy można uzyskać odprawę emerytalną?Czytaj też:

Coraz więcej emerytów pracuje. Niepokoi jedna rzecz