Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w razie choroby może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Prawo to przysługuje również pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie, jeśli opłacają składki chorobowe.

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi wypłacany jest zasiłek chorobowy, który wynosi 80 procent podstawy wymiaru wynagrodzenia (z wyjątkiem kobiet w ciąży, które dostają 100 procent). Obecnie trwają dyskusje w rządzie nad tym, by podstawa zasiłku chorobowego dla wszystkich pracowników była wyższa.

Kto wystawia zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie może wystawić lekarz internista albo lekarz dowolnej specjalizacji, który ma kontrakt z NFZ. L4 można otrzymać także na prywatnej wizycie w klinice medycznej, jeśli podpisała ona umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Każde zwolnienie lekarskie zawiera dane pacjenta, dane zakładu pracy, czas nieobecności w pracy oraz powód. Ten ostatni jest trochę zamaskowany i ukryty pod specjalnym kodem. Pracodawca otrzymuje informację o L4, ale nie ma jasno napisane, co oznacza dany kod. Jeśli sam się w tym nie orientuje, nie będzie znał przyczyny nieobecności pracownika.

Co oznacza kod C na zwolnieniu lekarskim?

Kod C na L4 nie jest niczym chwalebnym, a czasem może doprowadzić do utraty pracy. Oznacza on niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu. W takiej sytuacji pracownikowi nie przysługuje zasiłek chorobowy przez pierwsze 5 dni zwolnienia lekarskiego.

