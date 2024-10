Będą duże problemy. Dotyczy to milionów klientów

Klienci są przyzwyczajeni, że banki cyklicznie planują przerwy techniczne. Zwykle dzieje się to w nocy z soboty na niedzielę. Nie inaczej będzie tym razem. 27 października miliony klientów mBanku mogą spodziewać się utrudnień. Sprawdź, które funkcje bankowe będą niedostępne i jak przygotować się na tę sytuację.

mBank. Przerwa techniczna. Szczegóły

W nocy z soboty na niedzielę, z 26 na 27 października, mBank przeprowadzi przerwę techniczną w swoich usługach, która ma potrwać od godziny 2.00 do 7.00 czasu zimowego. Jest to zaplanowana modernizacja, której celem jest usprawnienie i rozwój produktów dostępnych w ofercie banku. Przerwa zbiegła się z terminem zmiany czasu, co może wpłynąć na organizację korzystania z usług bankowych tego weekendu.

mBank. Czy muszę iść do bankomatu?

Uspokajamy, nie trzeba. Oczywiście, w piątek lub sobotę, przykładowo w trakcie jesiennego spaceru, możemy udać się do okolicznego bankomatu i zaopatrzyć się w kilka lub kilkanaście banknotów z podobiznami polskich królów. Nie jest to jednak niezbędne.

Co nie będzie funkcjonować w trakcie przerwy modernizacyjnej?

Płatności kartą, ale tylko w internecie

Od godziny 2.00 do 7.00 nie będzie możliwości płacenia kartą przez internet. Jeśli planujesz zakupy online, warto zrealizować je wcześniej. Jednak płatności kartą w sklepach stacjonarnych oraz wypłaty gotówki z bankomatów będą dostępne bez zakłóceń. Serwis transakcyjny i aplikacja mobilna

W tym czasie klienci nie będą mogli zalogować się do bankowości internetowej ani aplikacji mobilnej mBanku. Ponadto składanie wniosków przez te kanały również będzie niemożliwe. Utrudnienia mogą dotknąć osób, które zazwyczaj korzystają z aplikacji mobilnej do przeprowadzania transakcji. Infolinia mBanku (mLinia)

Podczas przerwy technicznej mBank nie będzie miał wglądu w dane klientów, co uniemożliwi realizację jakichkolwiek operacji przez mLinię. W związku z tym wszelkie pilne sprawy warto załatwić przed zaplanowaną modernizacją.

Dlaczego warto się przygotować?

Przerwa techniczna w mBanku może być niedogodnością dla osób, które planowały dokonać ważnych transakcji lub sprawdzić stan konta właśnie w nocy z 26 na 27 października. Dlatego zalecane jest wcześniejsze przygotowanie – zlecenie wszelkich ważniejszych przelewów, opłacenie rachunków czy złożenie wniosków przed rozpoczęciem przerwy.

Co warto wiedzieć o przerwach technicznych w bankach?

Regularne prace konserwacyjne i modernizacyjne w bankach, takie jak ta zaplanowana przez mBank, są niezbędne, aby zapewnić klientom bezpieczniejsze i bardziej efektywne usługi. Dzięki takim przerwom bank może wprowadzać usprawnienia i rozwijać ofertę, co w dłuższej perspektywie pozytywnie wpływa na komfort użytkowania bankowości internetowej oraz mobilnej.

