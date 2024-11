Magda Gessler na warszawskim jarmarku. Tyle trzeba zapłacić za pieroga

Na Rynku Starego Miasta w Warszawie rozpoczął się tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy. Wśród licznych stoisk znalazła się również oferta restauracji „U Fukiera”, znanej z kulinarnych projektów Magdy Gessler. Serwowane tam świąteczne specjały przyciągają uwagę zarówno smakiem, jak i cenami.

Stoisko Magdy Gessler

Magda Gessler zaprasza gości na różnorodne potrawy i napoje, które idealnie wpisują się w świąteczny klimat. W menu znajdziemy między innymi:

Pieróg z kapustą i grzybami – 10 zł za sztukę,

– 10 zł za sztukę, Barszcz czerwony – 17 zł za kubek,

– 17 zł za kubek, Bigos staropolski – 25 zł za porcję,

– 25 zł za porcję, Gulasz cielęcy – 30 zł za porcję,

– 30 zł za porcję, Kiełbasę z chrzanem i musztardą – 25 zł.

Dla miłośników słodkości przygotowano piernik z nadzieniem śliwkowym za 15 zł oraz gorącą czekoladę w cenie 22 zł. Wśród napojów znajdziemy klasyczne grzane wino, które kosztuje 25 zł za 250 ml, a także wersję bezalkoholową za 20 zł. Miłośnicy bardziej wykwintnych trunków mogą skosztować prosecco za 33 zł lub wina domowego za 35 zł.

Ceny budzą emocje

Na warszawskim jarmarku ceny napojów i potraw nie odbiegają znacząco od siebie, jednak stoisko Magdy Gessler wyróżnia się ofertą z wyższej półki. Grzane wino na jarmarku można znaleźć w cenach od 20 do 25 zł, co plasuje „U Fukiera” w górnym przedziale. Dla porównania, na wiedeńskim jarmarku bożonarodzeniowym 250 ml tego napoju kosztuje od 4,5 do 7,5 euro (20–32 zł).

Podobnie jak w Warszawie, jarmarki bożonarodzeniowe odbywają się w innych polskich miastach. W Poznaniu, na Betlejem Poznańskim, ceny są jeszcze wyższe – bigos kosztuje tam 125 zł za kilogram, a grillowany szaszłyk wieprzowy aż 199 zł za kilogram. W obu miastach jarmarki potrwają do 6 stycznia 2025 roku, oferując odwiedzającym świąteczną atmosferę i różnorodne przysmaki.

