Szykują się kosztowne ferie zimowe. Niektórzy wydadzą co najmniej 3 tys. zł

Choć do świąt pozostało jeszcze trzy tygodnie, wielu Polaków myśli już o feriach zimowych, które ruszą w drugiej połowie stycznia przyszłego roku. Z badania ARC Rynek i Opinia na zlecenie Warty wynika, że co trzeci respondent już planuje wyjazd, a 26 proc. jeszcze się nad tym zastanawia.

Ponad 3 tys. zł na ferie zimowe

Z badania wynika, że wielu z nas liczy się z tym, że zimowy wypoczynek będzie kosztowny. 35 proc. ankietowanych przewiduje, że wyda ponad 3000 zł na osobę. Połowa respondentów twierdzi, że wydatki będą zbliżone do tych z zeszłego roku, a 18 proc. liczy się z tym, że wyda więcej niż w 2024 roku.

– Nie chcemy oszczędzać na komforcie – co jest całkowicie zrozumiałe. Polacy dużo pracują, więc kiedy już wyjeżdżają na urlop, chcą maksymalnie go wykorzystać. Widzimy to także w ubezpieczeniach. Skoro już wydajemy sporo pieniędzy na swój wyjazd, to chcemy się zabezpieczyć na każdą ewentualność – w tym nieprzewidzianą konieczność odwołania wyjazdu. Polacy są coraz bardziej świadomi, dlatego oprócz ubezpieczenia kosztów odwołania swojej podróży wykupują również polisy na wypadek nagłego zachorowania i następstw nieszczęśliwych wypadków – komentuje Dorota Dziubałko, ekspertka Warty.

Z badania wynika, że 42 proc. respondentów decyduje się zabezpieczyć przed kosztami odwołania podróży. To rozwiązanie pozwala uniknąć finansowych strat w przypadku nagłych zmian planów. Jedna trzecia badanych decyduje się na ten krok w momencie zakupu wycieczki, a blisko połowa robi to do tygodnia przed wyjazdem lub kilka dni po wykupieniu wyjazdu.

Kiedy ferie zimowe?

Przypomnijmy, że ferie zimowe wystartują 20 stycznia 2025 roku. Jako pierwsi na wypoczynek udadzą się uczniowie z województw:

kujawsko-pomorskie,

lubuskie,

małopolskie,

świętokrzyskie,

wielkopolskie.

Następnie (od 27 stycznia do 9 lutego) ferie będą mieli dzieci z woj. warmińsko-mazurskiego i Podlasia, a w okresie 3 – 16 luty uczniowie z województw: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie. Ostatni termin ferii (od 17 lutego do 2 marca) przewidziano dla dzieci z takich regionów jak: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie.

