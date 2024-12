Cyber Monday. Kolejny dzień promocji po Black Friday

Cyber Monday to kolejny po Black Weekendzie, a czasem nawet Black Weeku, moment na znalezienie świątecznych podarunków w dobrych cenach. Black Friday, który z założenia miał trwać jeden dzień, dziś rozciąga się w tydzień promocji, zniżek i tanich zakupów. Jego zwieńczeniem jest właśnie Cyber Monday, cyfrowy poniedziałek, który dotyczy sklepów internetowych.

Co to jest Cyber Monday?

Cyber Monday to dzień promocji i zniżek, który przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych. Odbywa się w pierwszy poniedziałek po Black Friday i dotyczy wyłącznie sklepów internetowych. Obniżki mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent i czasem rzeczywiście umożliwiają znalezienie doskonałych okazji cenowych.

Cyber Monday, w przeciwieństwie do Black Friday, trwa tylko jeden konkretny dzień. W Polsce Black Friday często trwa dłużej, obejmując nie tylko weekend zniżek, ale i nierzadko cały tydzień. To zasadnicza różnica między naszym krajem a USA, gdzie promocje rzeczywiście trwają tylko jeden dzień. Cyber Monday dotyczy tylko poniedziałku i może być ostatnią szansą do znalezienia świątecznych upominków w doskonałych cenach.

Czy opłaca się robić zakupy w Cyber Monday?

Tego dnia można zrobić zakupy dużo taniej niż zwykle, choć warto pamiętać, że Cyber Monday może być okazją dla nieuczciwych sprzedawców do manipulowania cenami. Ma temu zapobiec dyrektywa Omnibus, która nakazuje sprzedawcom zawsze publikować cenę produktu sprzed ostatnich 30 dni. Warto jednak dokładnie sprawdzać sprzedawców przed zakupem, by nie paść ofiarą oszustów.

