Jest decyzja prezydenta. Wiemy, co z cenami energii w 2025 r.

Nowe przepisy dotyczą również opłat mocowych i wsparcia dla odbiorców wrażliwych. Łączny koszt interwencji wyniesie ponad 5,6 mld zł.

Jaka maksymalna cena energii?

Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy zakłada utrzymanie maksymalnej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh netto dla gospodarstw domowych aż do końca września 2025 r. Z kolei dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wrażliwych, takich jak szkoły czy szpitale, przewidziano maksymalną cenę 693 zł za MWh netto do końca marca 2025 r. Rozwiązanie pochłonie dodatkowe 150 mln zł.

Nowe obowiązki sprzedawców energii

Zgodnie z przepisami, sprzedawcy energii elektrycznej zobowiązani są do złożenia do prezesa URE (Urząd Regulacji Energetyki) wniosków o zmianę taryf do 30 kwietnia 2025 r. W przypadku nieprzestrzegania tych regulacji spółki obrotu mogą stracić prawo do rekompensat za sprzedaż energii poniżej ceny taryfowej.

Do kiedy przedłużone zwolnienie z opłaty mocowej?

Ustawa wprowadza również przedłużenie do połowy 2025 r. zwolnienia z opłaty mocowej dla odbiorców pobierających energię z punktów o napięciu nieprzekraczającym 1 kV. Dotyczy to głównie gospodarstw domowych.

W połowie 2024 r. opłata mocowa wynosiła od 2,66 zł do 14,9 zł netto miesięcznie, w zależności od poziomu zużycia energii. Zawieszenie tej opłaty będzie rekompensowane operatorowi przesyłowemu PSE z funduszu COVID-19.

Jakie koszty nowelizacji ustawy?

Łączny koszt wprowadzenia osłonowych rozwiązań dla gospodarstw domowych oszacowano na 3,732 mld zł do końca września 2025 r., z czego dodatkowe 150 mln zł przeznaczono na wsparcie samorządów i podmiotów użyteczności publicznej. Ponadto na późniejsze rozliczanie rekompensat w 2026 r. przewidziano kolejne 398 mln zł, co daje sumę 3,98 mld zł. Z kolei koszt zawieszenia opłaty mocowej wyniesie 1,476 mld zł.

Łącznie nowelizacja ustawy będzie kosztować polski budżet ponad 5,6 mld zł.

Promowanie zielonej energii i wsparcie innych sektorów

