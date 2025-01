Polacy ruszyli na ferie. Ponad połowa decyduje się na jeden krok

W tym tygodniu ruszyły ferie zimowe. Zimowym wypoczynkiem do początku lutego cieszą się uczniowie z takich województw jak:

kujawsko-pomorskie,

lubuskie,

małopolskie,

świętokrzyskie,

wielkopolskie.

Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia na zlecenie Warty, ponad połowa Polaków (56 proc.) planuje przeznaczyć na ferie ponad 2000 zł. Niedawny sondaż SW Research dla „Wprost" wskazuje z kolei, że wśród tych, którzy udają się na ferie (nieco ponad połowa respondentów nie zamierza nigdzie wyjeżdżać) największa grupa badanych szacuje, że wyda od 1000 do 2000 zł na osobę (15,4 proc.). Co dziesiąty ankietowany prognozuje, że przeznaczy od 500 do 1000 zł na osobę. Niewiele mniej, bo 8,4 proc. szacuje, że będzie to od 2000 do 3000 zł. Zaledwie 5,4 proc. przewiduje, że wyda ponad 3000 zł.

Ilu Polaków decyduje się na ubezpieczenie?

Z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że 68 proc. Polaków spędzi ferie w Polsce, a blisko jedna czwarta decyduje się na wyjazd za granicę, w poszukiwaniu lepszych warunków narciarskich lub słońca w bardziej egzotycznych kierunkach. Twórcy badania zwracają uwagę, że 57 proc. Polaków planujących wyjazdy zimowe do polskich kurortów wykupuje ubezpieczenie obejmujące następstwa nieszczęśliwych wypadków. Wśród tych, którzy wybierają się za granicę, na ubezpieczenie decyduje się aż 82 proc. turystów. Z badania wynika, że chętniej ubezpieczają się najmłodsi (62 proc. w grupie 18-24 lata).

W tym roku ferie potrwają do 2 marca. Jako następni – od 27 stycznia do 9 lutego – odpoczywać będą uczniowie z woj. warmińsko-mazurskiego i Podlasia, a w okresie 3-16 luty uczniowie z województw: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie. Ostatni termin ferii (od 17 lutego do 2 marca) przewidziano dla dzieci z takich regionów jak: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie.

