Wypłaty już latem! Sprawdź, ile możesz dostać na dziecko w szkole

W nadchodzącym roku szkolnym 2025/2026 rodzice dzieci w wieku szkolnym mogą skorzystać z szeregu świadczeń, których łączna wartość może wynieść nawet 1740 zł. Na podstawowe wsparcie składają się programy Rodzina 800+, Dobry Start oraz dodatki wypłacane w ramach zasiłku rodzinnego. Aby otrzymać środki, należy pamiętać o złożeniu odpowiednich wniosków we wskazanych terminach.

Świadczenia na dzieci

Najważniejszym świadczeniem jest program Rodzina 800+, który gwarantuje 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochód. Nowy okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca 2025 roku. Wnioski złożone do końca kwietnia zapewniają nieprzerwaną wypłatę świadczenia. Osoby, które złożą wniosek w maju lub czerwcu, otrzymają wypłatę z wyrównaniem, jednak później – odpowiednio do końca lipca lub sierpnia.

Rodzice mogą również ubiegać się o jednorazową wypłatę 300 zł z programu Dobry Start. Środki przysługują każdemu uczniowi uczęszczającemu do szkoły – od klasy pierwszej podstawówki do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do 24. roku życia. Wnioski można składać między 1 lipca a 30 listopada 2025 roku.

Zasiłek rodzinny

Dodatkowo rodziny o niższych dochodach mogą otrzymać zasiłek rodzinny – 124 zł na dziecko w wieku szkolnym oraz 135 zł w przypadku uczniów pełnoletnich. Przy spełnieniu kryterium dochodowego (674 zł lub 764 zł na osobę w rodzinie) przysługuje również 113 zł dodatku, jeśli dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania, 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 193 zł dla samotnych rodziców oraz 110 zł dla rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

Wszystkie te świadczenia – z wyjątkiem dodatku z programu Dobry Start oraz dodatku na rozpoczęcie roku szkolnego – wypłacane są co miesiąc. W efekcie rodziny w najtrudniejszej sytuacji mogą otrzymywać aż 1340 zł miesięcznie, co rocznie daje ponad 16 tys. zł wsparcia.

