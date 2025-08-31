Uważaj, to nie makulatura! Za ten „papier” zapłacisz słony mandat

Intuicja podpowiada, by wszystko, co wygląda na papier, wrzucać do niebieskiego pojemnika. To poważny błąd. Szczególne kłopoty sprawia papier lakierowany – ten „śliskawy”, spotykany w ulotkach i broszurach reklamowych, opakowaniach promocyjnych oraz na stronach wielu magazynów, czasopism, a niekiedy także podręczników. Choć nazywa się papierem, nie powinien trafiać do makulatury. Prawidłowe miejsce dla takich odpadów to czarny pojemnik na odpady zmieszane.

Papier lakierowany

Powód jest prosty: papier lakierowany to materiał pokryty cienką warstwą tworzywa sztucznego. Taka powłoka nadaje połysk, poprawia trwałość i odporność na wilgoć, ale uniemożliwia recykling. Warstw tworzyw nie da się skutecznie oddzielić, dlatego ten rodzaj papieru po zużyciu należy wyrzucać razem z odpadami zmieszanymi.

Do niebieskiego pojemnika powinny trafiać wyłącznie czyste, suche wyroby papierowe bez obcych domieszek. Oznacza to, że nie wrzucamy tam papieru mokrego, zabrudzonego, tłustego, folią lub plastikiem powlekanego. Niewłaściwe są także kartki sklejone taśmą lub klejem, a tym bardziej zdobione plasteliną czy brokatem. Niebieskiego kosza nie dotyczą również paragony, ręczniki papierowe, chusteczki ani papierowe opakowania po żywności.

Wysoka kara

Za nieprawidłową segregację grożą konsekwencje. Straż Miejska może nałożyć mandat do 500 zł za wrzucenie papieru lakierowanego do niebieskiego pojemnika. To jednak niejedyna dolegliwość. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidują podwyższone opłaty za śmieci dla osób niesegregujących odpadów – minimalnie w wysokości dwukrotności, a maksymalnie czterokrotności stawki za odpady posegregowane. Choć formalnie nie jest to „kara”, w praktyce oznacza odczuwalnie wyższe rachunki. Najsurowsze sankcje, sięgające 5000 zł, dotyczą z kolei porzucania elektroodpadów w zwykłych pojemnikach – takie urządzenia należy oddawać do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) lub pozostawić w sklepie przy zakupie nowego sprzętu.

Wniosek jest jasny: „papier” papierowi nierówny. Lakierowane ulotki, lśniące strony magazynów czy reklamowe opakowania – mimo że wyglądają jak makulatura – powinny trafić do odpadów zmieszanych. Tylko czysty, jednorodny papier nadaje się do niebieskiego pojemnika. Przestrzeganie tych zasad chroni domowy budżet przed mandatami i wyższymi opłatami oraz ułatwia prawidłowy recykling.

