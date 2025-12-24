Twoja świąteczna iluminacja bije po oczach? Możesz zapłacić nawet 5 tys. zł kary

Wigilia to chyba najbardziej rozświetlony dzień w roku, w którym chcemy pokazać światu — a szczególnie sąsiadom — nasz świąteczny wystrój. Na dachach lądują sanie z reniferami, a gwiazdor z worem pełnym prezentów właśnie wślizguje się do komina. Balkony, tarasy i ogrody wypełniają się lampkami LED w najróżniejszych bożonarodzeniowych konfiguracjach. Niestety, bardzo intensywne instalacje, widoczne z daleka, mogą stać się uciążliwe dla sąsiadów, zwłaszcza gdy świecą przez całą noc lub migają agresywnymi kolorami.

Prywatna przestrzeń a dekoracje świąteczne

Choć balkon czy ogród są częścią prywatnej nieruchomości, ich użytkowanie podlega ograniczeniom. Prawo jasno wskazuje, że właściciel nie może korzystać ze swojej przestrzeni w sposób zakłócający życie innych ponad tzw. przeciętną miarę. Dotyczy to także dekoracji świątecznych, które emitują zbyt mocne światło, pulsują lub pozostają włączone przez całą noc.

Istotny jest również charakter okolicy — w centrum miasta dopuszczalne są inne standardy niż na cichym osiedlu mieszkaniowym lub w zabudowie jednorodzinnej.

Kary za świąteczne iluminacje

W sytuacji, gdy dekoracje świetlne zakłócają spokój, sąsiedzi mogą zgłosić sprawę policji lub straży miejskiej. Podstawą do interwencji jest artykuł 144 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo, zastosowanie może mieć artykuł 51 Kodeksu wykroczeń, dotyczący zakłócania spokoju, porządku publicznego lub nocnego odpoczynku, co nabiera szczególnego znaczenia, gdy do iluminacji dołączone są głośno odtwarzane kolędy lub inne dźwięki.

Najczęściej funkcjonariusze zaczynają od rozmowy i pouczenia, jednak brak reakcji właściciela ozdób może skutkować mandatem od 100 do 500 zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu kara finansowa może sięgnąć nawet 5000 zł.

Jak dekorować bez ryzyka kary?

Eksperci podkreślają, że święta nie muszą prowadzić do konfliktów sąsiedzkich. Wystarczy zachować umiar i brać pod uwagę komfort innych mieszkańców. Aby uniknąć problemów, warto pamiętać o kilku zasadach:

wyłączanie oświetlenia w godzinach nocnych,

unikanie intensywnego migania i jaskrawych barw,

stosowanie ciepłego, stonowanego światła,

reagowanie na sygnały od sąsiadów,

rezygnacja z głośnych dźwięków towarzyszących iluminacjom.

Dzięki temu dekoracje świąteczne nadal mogą cieszyć oko i budować bożonarodzeniowy klimat, bez ryzyka mandatu i niepotrzebnych napięć.

