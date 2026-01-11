Ferie zimowe coraz bliżej. Ile rodzice zapłacą za chwilę spokoju?

Ferie zimowe 2026 zbliżają się wielkimi krokami. W tym roku przypadają ona na okres 19 stycznia – 1 marca. Jako pierwsi wypoczywać będą uczniowie z województwa mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, a także warmińsko-mazurskiego.

Część dzieci wypoczywać będzie na obozach zimowych. Dla rodziców to spore wyzwanie finansowe na początku roku. Przedstawiciele Polskiej Izby Turystyki zwracają uwagę, że w tym roku ceny zimowisk i półkolonii są nieco wyższe niż przed rokiem.

– Mocniej drożeją te programy, w których w cenie jest dużo usług wrażliwych kosztowo: transport, wyżywienie, energia oraz wynagrodzenia kadry. Warto pamiętać, że nawet przy niższej inflacji ogółem, usługi potrafią drożeć szybciej. W listopadzie ubiegłego roku GUS wskazywał wzrost cen usług r/r na poziomie ok. 5,3 proc. co wprost przekłada się na koszt organizacji wypoczynku dla dzieci – podkreśla w komentarzu dla Bankier.pl Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.

Ferie zimowe 2026. Tyle kosztuje zimowisko

Ceny obozów zimowych w czasie tegorocznych ferii różnią się w zależności od rodzaju wyjazdu, długości trwania, standardu, programu oraz miejsca. Z danych, które przytacza portal wynika, że za tygodniowe zimowisko w Polsce trzeba w tym roku zapłacić od 1650 (rekreacyjne) do nawet 3000 zł (narciarskie lub snowboardowe). Zimowisko tematyczne (np. filmowe, artystyczne, survival) kosztuje od 1900 do 2700 zł, a edukacyjne ok. 2300 zł.

Za obóz narciarski w Austrii lub Dolomitach trzeba zapłacić od 3700 do 5400 zł za tydzień.

Dla dzieci, które w czasie ferii zimowych pozostają w domu dobrą opcją są półkolonie, gdzie mają zapewnioną opiekę, ale przede wszystkim zajęcia w gronie rówieśników. Koszt tygodniowego turnusu półkolonii szkolnej wynosi średnio ok. 350 złotych. Więcej trzeba zapłacić za tematyczne półkolonie, które odbywają się w domach kultury, ośrodkach sportowych lub prywatnych placówkach edukacyjnych. Ich ceny wahają się od 600 do 1200 zł.

