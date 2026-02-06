Zmiany na stacjach paliw od 9 lutego. Tyle zapłacą kierowcy

Początek lutego nie był łatwy dla kierowców. Pierwszy tydzień nowego miesiąca przyniósł podwyżki cen paliw na stacjach. Z danych zaprezentowanych przez e-petro.pl wynika, że średnia cena popularnej “95” wzrosła o 5 groszy i wyniosła 5,64 zł/l, natomiast diesel – po dwugroszowej podwyżce – kosztował przeciętnie 5,95 zł/l. Relacja cenowa między tymi paliwami pozostaje bez zmian: kierowcy samochodów z silnikiem Diesla wciąż płacą więcej niż użytkownicy benzyny „95”. W kończącym się tygodniu wzrost cen objął także autogaz, który po podwyżce o 2 grosze kosztuje średnio 2,69 zł/l.

Analitycy e-petrol.pl zwracają uwagę na zmiany, które nastąpiły również na rynku hurtowym. Benzyna bezołowiowa 95 zdrożała tu o 1,51 proc., czyli o 65 zł netto w porównaniu z końcem ubiegłego tygodnia, osiągając poziom 4364,20 zł netto za metr sześcienny. W tym samym czasie olej napędowy podrożał jedynie o 11,40 zł i kosztuje przeciętnie 4607,80 zł netto.

– W efekcie różnica cen między paliwami podstawowymi zmniejszyła się z około 300 zł przed tygodniem do 243,60 zł obecnie. Z prognoz e-petrol.pl wynika, że w najbliższą sobotę zarówno Orlen, jak i Aramco Fuels Poland wprowadzą niewielkie korekty w cennikach hurtowych, co może sprzyjać utrwaleniu obecnego trendu cenowego na stacjach – podkreślają eksperci e-petrol.pl.

Ceny paliw w Polsce. Ile kierowcy zapłacą w kolejnym tygodniu?

Analitycy wskazują, że choć sytuacja na międzynarodowym rynku ropy pozostaje dynamiczna i może sprzyjać dalszym podwyżkom, na razie nie ma sygnałów zapowiadających gwałtowne zmiany cen przy dystrybutorach. Ile zatem tankujący zapłacą na stacjach w nadchodzącym tygodniu? Na okres 9-15 lutego eksperci e-petrol.pl prognozują niewielką korektę w górę. Benzyna „95” powinna kosztować od 5,60 do 5,71 zł/l, a olej napędowy od 5,92 do 6,03 zł/l. Na rynku autogazu od kilku tygodni obserwowane są jedynie groszowe zmiany – analizy wskazują, że w przyszłym tygodniu LPG może utrzymać obecną cenę lub nieznacznie zdrożeć — kierowcy zapłacą za ten rodzaj paliwa od 2,67 do 2,73 zł za litr.

Czytaj też:

Biodiesel niszczy Polakom filtry paliwa? Wytrącanie parafinyCzytaj też:

Masz samochód? Oto lista pułapek OC w 2026 r.