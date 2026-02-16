Twój licznik zacznie meldować co 15 minut. Tak zmienią się rachunki w 2026 roku

Ręczne spisywanie stanów liczników energii elektrycznej odchodzi do historii. W 2026 roku polskie gospodarstwa domowe wchodzą w etap powszechnego wdrażania liczników zdalnego odczytu, które automatycznie przesyłają dane do operatora. To oznacza nie tylko koniec wizyt inkasenta, lecz także zupełnie nowy sposób naliczania rachunków.

Koniec z prognozami. Zapłacisz za realne zużycie

Jednym z największych problemów były dotąd faktury prognozowane, często odbiegające od rzeczywistego poboru energii. Nowe urządzenia przesyłają informacje o zużyciu co 15 minut, dzięki czemu rachunek opiera się na faktycznych danych, a nie szacunkach.

System zdalnego odczytu eliminuje ryzyko błędów przy przepisywaniu stanów licznika i sprawia, że każda kilowatogodzina ma swoje odzwierciedlenie w realnym zużyciu – od włączonego światła po pracującą lodówkę. W 2026 roku ponad połowa odbiorców w Polsce ma już korzystać z tego rozwiązania.

Harmonogram wymiany w 2026 roku

Wymiana liczników to część ustawowego planu realizowanego przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Do końca 2026 roku urządzenia zdalnego odczytu mają znaleźć się u 65 proc. odbiorców.

Proces montażu ma być bezpłatny – koszt urządzenia i instalacji pokrywany jest w ramach modernizacji sieci. Monter pojawi się w domu po raz ostatni, by zdemontować stary licznik i zamontować nowy. Odbiorca ma obowiązek udostępnić urządzenie do wymiany – brak współpracy może skutkować problemami z ciągłością dostaw energii.

Taryfy dynamiczne jak giełdowe notowania

Nowe liczniki otwierają drogę do taryf dynamicznych. Cena energii przestaje być stała i zaczyna zależeć od sytuacji w systemie energetycznym. W momentach wysokiej produkcji – np. gdy farmy wiatrowe i słoneczne generują nadwyżki – cena kilowatogodziny może znacząco spaść.

Z kolei w godzinach największego zapotrzebowania, najczęściej między 17:00 a 20:00, energia będzie droższa. Oznacza to, że przeniesienie pracy pralki czy zmywarki na godziny poza szczytem może realnie obniżyć rachunki. Domowe nawyki stają się więc elementem strategii oszczędzania.

Zużycie pod kontrolą aplikacji

Operatorzy udostępniają portale i aplikacje, w których można na bieżąco śledzić wykresy zużycia energii. Użytkownik widzi, kiedy pobór prądu rośnie i które urządzenia generują największe koszty. To pozwala szybciej reagować i ograniczać niepotrzebne zużycie.

Od 2026 roku energia elektryczna staje się usługą w pełni monitorowaną cyfrowo. Każda godzina ma swoją cenę, a odbiorca otrzymuje narzędzia do świadomego zarządzania rachunkami. Wizyta inkasenta stanie się wspomnieniem, a licznik – elementem nowego, bardziej przejrzystego systemu rozliczeń.

