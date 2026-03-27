Jak odzyskać pieniądze od banku? Wyrok to dopiero początek

Wyrok to dopiero początek. Kredytobiorcy coraz częściej wygrywają z bankami. Jak podaje serwis „FrankNews”, frankowicze wygrywają w 98 proc. spraw. Jednak wygrany proces nie spowoduje, że kredytobiorca automatycznie otrzyma od banku pieniądze. Obowiązuje bowiem ściśle określona procedura prawna. Jak zatem „aktywować” prawomocny wyrok?

– Wyroku prawomocnego nie trzeba „aktywować”, jednak, aby wyrok sądu stał się prawomocny, musi zostać spełniony najważniejszy warunek – brak apelacji ze strony banku. Jeśli nie złoży on apelacji w terminie 2 lub 3 tygodni od dnia otrzymania wyroku z uzasadnieniem albo po przegraniu postępowania apelacyjnego, wówczas wyrok staje się prawomocny – wyjaśnia w rozmowie z „Wprost” radca prawny Agnieszka Sobczyk z Kancelarii Radców Prawnych K & L Legal Granat i Wspólnicy, która w 2024 roku uzyskała pierwszy wyrok ustalający wysokość raty w kredycie z sankcją kredytu darmowego oraz pierwszy wyrok grupowy stwierdzający nieważność kredytów frankowych.

Ile czasu ma bank na oddanie pieniędzy?

To chyba najważniejsza kwestia dla kredytobiorców z wygranym procesem zakończonym prawomocnym wyrokiem.

– W dniu ogłoszenia wyroku Sądu II instancji oddalającego apelację banku już można ściągać pieniądze. Faktycznie jednak zwykle bank realizuje przelewy w kilka dni, a nawet tygodni. Zwykle wizja kosztów postępowania egzekucyjnego skutecznie przyspiesza termin realizacji przelewu – zauważa mec. Agnieszka Sobczyk.

Wyrok prawomocny, a bank i tak nie płaci

Mamy już wyrok prawomocny, a bank, z którym wygraliśmy, nie kwapi się do zapłaty. Co robić – zastanawia się wielu kredytobiorców. Pierwsza myśl to wezwanie do zapłaty. Jak tłumaczy prawniczka, w przypadku wyroku prawomocnego nie ma obowiązku kierować nowego wezwania do zapłaty. Ekspertka wskazuje, że właściwym krokiem jest wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności takiego wyroku.

– Jeśli bank dobrowolnie nie zapłaci, to wówczas należy wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na punkty wyroku, w których sąd zasądził kwoty od banku, i z takim tytułem skierować sprawę do komornika – wyjaśnia mec. Sobczyk.

Dodaje, że zaraz po uzyskaniu wyroku z klauzulą wykonalności swoje kroki należy skierować do komornika.

– Gorzej, jeśli nie wszystkie środki zostały objęte wyrokiem (np. jeśli kolejne rozszerzenia przedłużyłyby postępowanie, bo klient nie uzyskał zabezpieczenia) – wówczas, jeśli bank dobrowolnie środków nie wypłaci, trzeba go ponownie pozwać do sądu – zauważa prawniczka.

Wykreślenie hipoteki

Jak wyjaśnia ekspertka, konieczność wykreślenia hipoteki pojawia się w sprawach, w których kredyt nie został w całości spłacony.

– Jeśli w wyroku wskazano, że umowa łącząca strony jest nieważna czy stosunek prawny nie istnieje, możemy sami po uzyskaniu klauzuli prawomocności tego punktu wyroku, za opłatą 20 zł, skierować wniosek do ksiąg wieczystych o wykreślenie. Jeśli natomiast wyrok obejmował tylko zapłatę, a bank dobrowolnie – np. w terminie 14 dni – nie złoży oświadczenia o zezwoleniu na wykreślenie hipoteki, musimy złożyć kolejny pozew do sądu – podpowiada mec. Sobczyk.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o postępowanie po wygranym procesie z bankiem

Czy prawomocny wyrok oznacza automatyczny zwrot pieniędzy?

Nie. Sam wyrok nie sprawia, że bank od razu przeleje środki. Czasem potrzebne są kolejne formalne kroki.

Czy po wyroku trzeba wysyłać nowe wezwanie do zapłaty?

Nie zawsze. Jak wskazuje ekspertka, przy prawomocnym wyroku nie ma obowiązku ponownego wzywania banku do zapłaty.

Co zrobić, jeśli bank nie płaci mimo prawomocnego wyroku?

Należy wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, a następnie skierować sprawę do komornika.

Kiedy można wykreślić hipotekę?

Gdy wyrok potwierdza nieważność umowy lub nieistnienie stosunku prawnego. W części spraw potrzebny może być kolejny pozew.

