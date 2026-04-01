PKO BP zmienia zasady przy przelewach. W ruch idzie aparat w telefonie

PKO Bank Polski uruchomił w serwisie internetowym iPKO nowy sposób dodatkowego potwierdzania wybranych przelewów. Od teraz część użytkowników może zatwierdzać transakcje przy pomocy selfie. Bank wskazuje, że rozwiązanie ma jednocześnie uprościć cały proces i zwiększyć poziom ochrony środków zgromadzonych na koncie.

Nowa opcja nie dotyczy każdej operacji, lecz sytuacji, w których system uzna przelew za wymagający dodatkowej weryfikacji. W takim przypadku klient widzi w iPKO specjalny komunikat z datą ważności operacji. Użytkownik może wtedy zdecydować, czy chce potwierdzić przelew telefonicznie, czy skorzystać z nowej metody.

Potwierdzanie przelewów selfie działa przy dodatkowej weryfikacji

Jeśli klient wybierze opcję z selfie, zostaje przekierowany do aplikacji IKO. Tam musi wykonać zdjęcie swojej twarzy oraz dowodu osobistego. Dopiero poprawne przejście całej procedury pozwala przesłać przelew do realizacji przez bank.

To oznacza, że nowy mechanizm został powiązany z dodatkowymi działaniami po stronie użytkownika. Samo wybranie tej ścieżki nie wystarczy. Kluczowe jest prawidłowe wykonanie wymaganych czynności, bo tylko wtedy bank może zaakceptować operację i skierować ją dalej do realizacji.

Potwierdzanie przelewów selfie ma zwiększyć bezpieczeństwo klientów

Bank zaznacza, że nowe rozwiązanie ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pieniędzy przechowywanych na rachunkach. Jeśli użytkownik nie zdąży potwierdzić przelewu w wyznaczonym czasie, operacja zostaje automatycznie anulowana. Taki mechanizm ma dodatkowo ograniczać ryzyko związane z realizacją niepotwierdzonych transakcji.

PKO BP podkreśla przy tym, że nowa funkcja ma być wygodna i intuicyjna w obsłudze. Według banku możliwość zatwierdzania przelewów za pomocą selfie wpisuje się w szerszy kierunek rozwoju usług cyfrowych, które mają być jednocześnie łatwe w użyciu i bezpieczne dla klientów korzystających z bankowości internetowej.

Potwierdzanie przelewów selfie to część rozwoju usług cyfrowych

Wprowadzenie tej metody pokazuje, że bank rozwija narzędzia służące do obsługi przelewów w kanałach elektronicznych. Nowość pojawiła się w serwisie iPKO, ale do wykonania całej procedury potrzebna jest również aplikacja IKO. Oznacza to, że oba rozwiązania współpracują ze sobą w ramach jednego procesu potwierdzania operacji.

Przy okazji bank przypomina klientom o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z bankowości online. Ma to dodatkowo wzmacniać ochronę środków. Nowa funkcja nie zastępuje więc ostrożności użytkownika, lecz ma być kolejnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo transakcji.

Czytaj też:

Banki w Polsce podnoszą raty kredytów. Bo wzrosło ryzykoCzytaj też:

PKO BP alarmuje: Jeden SMS może pozbawić nas całych oszczędności