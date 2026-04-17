Benzyna poniżej 6 zł? Pojawiły się optymistyczne prognozy

– Na stacjach paliw w Polsce ostatnie dni przyniosły uspokojenie, choć rynek wciąż pozostaje pod presją podwyżek z początku marca. Ceny przy dystrybutorach są w ostatnim czasie mocno powiązane z ruchami na rynku hurtowym, a notowania cen w rafineriach zmieniały się w mijającym tygodniu bardzo wyraźnie – podkreślają eksperci e-petrol.pl.

Analitycy wskazują, że mijający tydzień przyniósł zdecydowane obniżki cen hurtowych. – Najmocniej potaniał olej napędowy, a ceny benzyn także poszły w dół, choć w nieco mniejszej skali. Średnia cena benzyny bezołowiowej 95 wynosi obecnie 5286,80 zł za 1000 litrów, czyli o 99 zł mniej niż tydzień wcześniej, co oznacza spadek o 1,84 proc. Benzyna Pb98 kosztuje 5786,60 zł za 1000 litrów, po obniżce o 146,20 zł tygodniowo, czyli o 2,46 proc. Olej napędowy jest dziś wyceniany średnio na 6246,60 zł za 1000 litrów, a jego cena spadła w ciągu tygodnia o 563 zł, czyli o 8,27 proc. Z kolei olej opałowy lekki kosztuje 5287,80 zł za 1000 litrów, po tygodniowym spadku o 512,80 zł, co daje obniżkę o 8,84 proc. – wyliczają eksperci.

Analitycy prognozują, że w najbliższych dniach możliwe jest kontynuowanie spadków w hurcie, ale o mniejszej skali. Jeśli utrzymają się obniżki cen surowca na rynkach międzynarodowych, to rafinerie mogą od soboty lekko obniżyć ceny benzyn i olejów o kilka czy kilkanaście złotych, co powinno sprzyjać stabilizacji cenowej także na stacjach paliw.

Jakie ceny paliw w przyszłym tygodniu?

Jeśli chodzi o detaliczne ceny paliw, to ten tydzień przyniósł spadki cen benzyny i oleju napędowego, przy stabilnym poziomie autogazu. Ceny benzyn obniżyły się o 8-9 groszy na litrze, podczas gdy olej napędowy potaniał o 38 groszy, dzięki czemu średnia różnica między litrem popularnej “95” a diesla wyniosła w tym tygodniu 1,30 zł. Bezołowiowa 98 potaniała z 6,79 zł do 6,70 zł za litr, Pb95 z 6,19 zł do 6,11 zł, a olej napędowy z 7,79 zł do 7,41 zł. Autogaz, po wcześniejszej podwyżce, utrzymał cenę na poziomie 3,84 zł za litr.

– Marże na benzynie i oleju napędowym w dużej mierze wynikają z pakietu CPN „Ceny Paliwa Niżej” oraz codziennych korekt cen publikowanych przez Ministerstwo Energii. W przypadku autogazu mechanizm ten nie obowiązuje i LPG pozostaje poza systemem rządowego ustalania cen. Z obliczeń e-petrol.pl wynika, że marża na tym paliwie wynosi zaledwie kilka groszy na litrze, co pokazuje, że sprzedawcy mimo trudnego otoczenia rynkowego, starają się utrzymać atrakcyjną cenę i ograniczać ryzyko większych podwyżek dla kierowców – podkreślają analitycy.

Jakich cen mogą spodziewać się kierowcy w przyszłym tygodniu? Dla Pb95 eksperci prognozują ceny w przedziale od 5,97 do 6,06 zł/l. Diesel może kosztować 7,01-7,11 zł/l, a autogaz 3,76-3,85 zł za litr. Analitycy zwracają uwagę, że sieci paliwowe nadal oferują rabaty i już samo uczestnictwo w programach lojalnościowych może obniżyć cenę o ok. 20-35 groszy na litrze paliw podstawowych.

