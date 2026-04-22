Tańsze paliwa również w maju? Obiecująca deklaracja ministra finansów

26 marca rząd przyjął pakiet pod nazwą „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Dzień później został on zaakceptowany przez parlamentarzystów, a następnie podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Pakiet zakłada m.in. obniżkę stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., redukcję akcyzy do minimalnych poziomów unijnych (o 29 gr/l dla benzyny i 28 gr/l dla diesla), a także wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliw. Rozporządzenia ws. VAT i akcyzy obowiązują do końca kwietnia.

CPN również w maju? Domański zabrał głos

Co dalej? Głos w tej sprawie zabrał we wtorkowych „Faktach po Faktach” w TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Do końca kwietnia zarówno VAT jak i akcyza na paliwo pozostaną na obniżonym poziomie. Co dalej? No oczywiście będziemy analizować sytuację. Trudno sobie wyobrazić, aby te zmiany na rynku w tej chwili mogły tak szybko mieć miejsce, aby już w pierwszych w dniach maja był możliwy powrót do wyższej akcyzy i wyższego VAT-u – powiedział szef resortu finansów i gospodarki.

Domański zwrócił uwagę, że za sprawą CPN ceny paliw na stacjach są niższe średnio o ok. 1,20 zł na litrze zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Pytany o koszt funkcjonowania programu zdradził, że jest to ok. 1,6 mld zł miesięcznie.

Minister przypomniał, że ceny ropy w ostatnim czasie spadły. Zaznaczył jednak, że sytuacja międzynarodowa pozostaje napięta. Wskazał m.in. na utrzymujące się problemy w rejonie Bliskiego Wschodu oraz ograniczenia w żegludze przez Cieśninę Ormuz.

Elementem pakietu CPN są również maksymalne ceny paliw na stacjach, które publikuje Ministerstwo Energii. Ustalone na dziś stawki dla poszczególnychpaliw wynoszą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 5,95 zł za litr,

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,50 zł za litr,

olej napędowy: 6,75 zł za litr.

Czytaj też:

Będzie nowy projekt ustawy ws. kryptowalut. Ważna deklaracje ministra finansówCzytaj też:

Norwegia zapowiada powrót do pracy zdalnej. Winne są paliwa