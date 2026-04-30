Renta wdowia w górę. Zmienił się kluczowy limit

Środki zgromadzone na subkoncie w Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą podlegać dziedziczeniu, jednak nie w każdej sytuacji wypłata następuje automatycznie. Samo złożenie wniosku nie wystarcza, aby otrzymać pieniądze.

Subkonto w ZUS dziedziczenie – skąd biorą się środki

Aby zrozumieć zasady, trzeba cofnąć się do 2014 roku. Wówczas część środków z Otwarte Fundusze Emerytalne została przeniesiona do ZUS. Dotyczyło to obligacji o wartości około 152,4 mld zł, które następnie umorzono.

Dodatkowo funkcjonuje mechanizm tzw. suwaka bezpieczeństwa. Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE są stopniowo przekazywane do ZUS. To właśnie tam trafiają pieniądze, które później mogą zostać wypłacone w formie emerytury.

Subkonto w ZUS dziedziczenie – kto ma prawo

Na subkonto trafia część składki emerytalnej. Wysokość tej części zależy od decyzji ubezpieczonego oraz jego statusu w OFE. Może to być 7,3 proc. podstawy wymiaru składki albo 4,38 proc., jeśli część składki trafia do funduszu.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami środki te podlegają dziedziczeniu. Prawo do nich mają osoby wskazane przez właściciela subkonta lub jego spadkobiercy.

Subkonto w ZUS dziedziczenie – kiedy nie wystarczy wniosek

Nie wszystkie wnioski są jednak rozpatrywane pozytywnie. ZUS wyznaczył konkretne oddziały do obsługi takich spraw – w Szczecinie, Toruniu i Białymstoku. W dwóch z nich wypłata odbywa się bez składania wniosku, jeśli zmarły był członkiem OFE.

W innych przypadkach konieczne jest złożenie wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami. To właśnie brak wymaganych załączników często powoduje odrzucenie wniosku.

Subkonto w ZUS dziedziczenie – wymagane dokumenty

Aby uzyskać środki, należy przedstawić m.in. odpis aktu zgonu, dokument potwierdzający nabycie spadku oraz – w przypadku małżonka – odpis aktu małżeństwa. Wymagany jest także dokument tożsamości oraz oświadczenie dotyczące stosunków majątkowych.

Jeżeli spadkobiercą jest osoba małoletnia, konieczne są dodatkowe dokumenty, w tym akt urodzenia i potwierdzenie prawa do reprezentacji. Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonych kopii.

Subkonto w ZUS dziedziczenie – kluczowe zasady

Dopiero kompletna dokumentacja pozwala na rozpatrzenie sprawy. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, jednak bez wymaganych załączników nie będzie on skuteczny.

Oznacza to, że choć środki na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu, ich uzyskanie wymaga spełnienia określonych formalności.

OFE lepsze niż subkonto w ZUS? Polacy w pułapce zmian emerytalnych

Coraz więcej seniorów otrzymuje dodatkowe 7000 zł. Jest kluczowy warunek