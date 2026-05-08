CPN tylko do przyszłego tygodnia? Minister zabrał głos

Pod koniec kwietnia rząd poinformował o przedłużeniu niższego VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe do 15 maja. Decyzja ta jest realizowana w ramach wprowadzonego w końcówce marca rządowego programu Ceny Paliw Niżej (CPN) obniżającego ceny paliw.

– W odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie, w ramach pakietu paliwowego wprowadzono w marcu br. obniżki stawek VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe, które obowiązują do końca kwietnia br. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, która została obniżona z 23 proc do 8 proc., będzie obowiązywała czasowo do 15 maja br. – poinformował resort finansów. – Do 15 maja br. została również przedłużona czasowa obniżka stawek podatku akcyzowego na takie same paliwa silnikowe – dodał.

CPN zostanie przedłużony?

Akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.

W skład pakietu CPN wchodzą również maksymalne ceny paliw. Są one ustalane każdego dnia roboczego przez ministra energii na podstawie formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Czy będzie kolejne przedłużenie pakietu? Takie pytanie usłyszał dziś w RMF FM minister energii. Miłosz Motyka zdradził, że na początku przyszłego tygodnia odbędą się rozmowy na ten temat.

– Jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie. Będziemy decydowali o tym pod kątem stabilności finansów publicznych. Ostateczna decyzja zawsze należy do pana premiera, ale również ministra Domańskiego, który odpowiada za budżet – powiedział w „Porannej rozmowie RMF FM” szef resortu energii dodając, że stać nas na przedłużenie CPN.

Motyka pytany był również o to, czy Polacy mogą być spokojni o ceny paliw w okresie wakacyjnym, który charakteryzuje się wzmożonymi wyjazdami.

– Sytuacja na rynkach jest tak niestabilna, jest takim rollercoasterem, że dzisiaj nikt nie będzie wróżył z fusów i wskazywał, jak będą się kształtowały ceny – powiedział minister energii. – Ten program będzie utrzymywany do momentu, kiedy to będzie konieczne – dodał.

W weekend będzie taniej

W dniu dzisiejszym (8 maja) stawki dla poszczególnych paliw wynoszą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,41 zł za litr,

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,90 zł za litr,

olej napędowy: 7,17 zł za litr.

W wywiadzie dla RMF FM szef resortu energii zdradził, że stawki paliw w nadchodzący weekend będą niższe. – Należy się spodziewać niższej ceny niż dziś – powiedział Motyka.

