Zmiany na stacjach od 11 maja. Na to muszą się nastawić kierowcy

– Po podwyżkach, które na początku maja objęły ceny paliw na stacjach, rynek zaczyna wysyłać sygnały stopniowej stabilizacji. Wzrosty w sprzedaży detalicznej były konsekwencją wcześniejszego skoku notowań ropy i drożejących paliw gotowych, ale ostatnie dni przyniosły już wyraźną korektę spadkową w sprzedaży hurtowej – podkreślają analitycy e-petrol.pl.

Jeśli chodzi o hurtowe ceny paliw, to aktualnie metr sześcienny benzyny bezołowiowej 98 kosztuje średnio w kraju 6047,40 zł, benzyny 95 – 5583,20 zł, oleju napędowego – 6212,40 zł, a lekkiego oleju opałowego – 5243,20 zł. W porównaniu z poprzednim tygodniem oznacza to spadek odpowiednio o 120,40 zł, 124,80 zł, 252,40 zł i 221,80 zł na metrze sześciennym. Na przestrzeni ostatnich dni najsilniejsza przecena objęła diesel, który także wcześniej najmocniej reagował wzrostami.

Na najbliższe dni eksperci e-petrol prognozują dalsze obniżki cen paliw w rafineriach, ale ich skala powinna być dużo mniejsza i wynieść ok. 25–30 zł na metrze sześciennym. Oznacza to, że impuls spadkowy, choć osłabnie, to jeszcze się utrzyma.

Jak w mijającym tygodniu wyglądała sytuacja na stacjach paliw? Średnia cena benzyny 98 wyniosła 6,97 zł/l, benzyny 95 – 6,47 zł/l, oleju napędowego – 7,27 zł/l, a autogazu – 3,78 zł/l. Analitycy podkreślają, że był to jeszcze efekt wcześniejszych podwyżek, związanych zarówno z drożejącą ropą Brent, jak i z dostosowaniem cenników detalicznych do maksymalnych cen paliw nadal ustalanych przez Ministerstwo Energii.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu. Obiecujące prognozy

Według ekspertów, obecna sytuacja w hurcie sugeruje jednak, że pojawia się duża szansa na obniżki cen paliw na stacjach. Ile zatem kierowcy mogą zapłacić w okresie 11-17 maja? Analitycy przewidują, że popularna „95” będzie kosztować od 6,27 do 6,36 zł/l, a średnia cena Pb98 ukształtuje się w przedziale 6,78 – 6,88 zł/l. Z kolei przeciętna cena oleju napędowego powinna wynieść od 6,99 do 7,11 zł/l, a autogazu 3,68 – 3,77 zł/l.

– Najbardziej prawdopodobny scenariusz, który będzie aktualny do połowy maja to więc dalsze lekkie obniżki cen benzyn i diesla oraz utrzymanie tendencji spadkowej na rynku autogazu, która w przypadku gazu płynnego będzie skutkiem obniżek cen dostaw tego paliwa do stacji – tłumaczą eksperci e-petrol.

Początek przyszłego tygodnia przyniesie odpowiedź na pytanie o przyszłość pakietu Ceny Paliw Niżej (CPN), którego jednym z elementów są maksymalne ceny paliw ustalane przez Ministerstwo Energii. Na razie pakiet obowiązuje do 15 maja, czyli do przyszłego piątku.

