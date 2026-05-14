Mieszkańcy bloków dostają oficjalne pisma. Za złamanie zakazu grożą konsekwencje

Do lokatorów budynków wielorodzinnych zaczęły trafiać przypomnienia dotyczące zasad korzystania z gazu. Spółdzielnie mieszkaniowe informują mieszkańców o obowiązujących ograniczeniach związanych z używaniem i przechowywaniem butli gazowych.

Jedna z takich informacji została przekazana mieszkańcom przez Zakopiańską Spółdzielnię Mieszkaniową. Przypomniano w niej, że przepisy jasno określają, gdzie korzystanie z butli z gazem płynnym jest zabronione.

Wysokie budynki objęte zakazem

Obowiązujące przepisy zabraniają używania oraz przechowywania butli gazowych w budynkach mających więcej niż cztery kondygnacje nadziemne. Ograniczenia dotyczą przede wszystkim bloków wielorodzinnych.

Powodem jest bezpieczeństwo mieszkańców. Propan-butan jest cięższy od powietrza, dlatego w przypadku rozszczelnienia instalacji gaz może gromadzić się przy podłodze oraz w piwnicach. Taka sytuacja może prowadzić do pożaru lub wybuchu.

Nie można łączyć dwóch rodzajów gazu

Przepisy wskazują również, że w jednym budynku nie można jednocześnie korzystać z gazu płynnego i gazu sieciowego. Oznacza to, że tam, gdzie funkcjonuje instalacja gazu sieciowego, używanie butli LPG jest niedopuszczalne.

Jednocześnie w budynkach wyższych niż czterokondygnacyjne, które nie posiadają instalacji gazowej, mieszkańcy również nie mogą korzystać z butli gazowych. W praktyce oznacza to konieczność używania urządzeń elektrycznych.

Tylko urządzenia elektryczne

W takich budynkach do przygotowywania posiłków dopuszczone są wyłącznie:

kuchenki elektryczne,

płyty indukcyjne,

piekarniki elektryczne.

Spółdzielnie przypominają, że stosowanie innych rozwiązań może zostać uznane za naruszenie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

Kontrole i odpowiedzialność mieszkańców

Lokatorzy, którzy ignorują zakaz butli gazowych, mogą ponosić odpowiedzialność cywilną i karną za ewentualne szkody lub zagrożenia. Spółdzielnie zwracają uwagę, że naruszenie zasad może skutkować kontrolami prowadzonymi przez Straż Pożarną lub Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Podkreślają również, że przepisy mają przede wszystkim chronić bezpieczeństwo mieszkańców całego budynku. Nawet niewielka nieszczelność instalacji gazowej może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.

