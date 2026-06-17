Coraz większe zainteresowanie tą opcją oszczędzania. Nawet 230 proc. zysku

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) funkcjonują w Polsce od 2019 roku. Program został stworzony, by zachęcić pracowników do oszczędzania na czas emerytury. Udział w PPK jest dobrowolny (można w każdej chwili zrezygnować i w każdej się zapisać). Pracodawca jest zobowiązany do ﬁnansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5 proc. lub 2,5 proc. wynagrodzenia pracownika (dotyczy umów o pracę i umów zlecenie). Pracownik co miesiąc przeznacza na PPK 2 proc. swojego wynagrodzenia. Do tego państwo zapewnia jednorazową wpłatę powitalną.

W początkowym okresie polscy pracownicy podchodzili do PPK z rezerwą, co widać było po masowym wypisywaniu się z programu (mamy do czynienia z automatycznym zapisem). Część osób zniechęciło potrącanie pensji, inni obawiali się, że czeka nas powtórka z historii Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). W ostatnim czasie widoczne jest jednak rosnące zainteresowanie PPK.

Ponad 5 mln rachunków w PPK. Nawet 230 proc. zysku

Z najnowszych danych przedstawionych w Biuletynie PPK wynika, że w maju liczba aktywnych rachunków PPK wyniosła 5,42 mln, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 5,36 mln. Z możliwości oszczędzania w programie korzystało 4,35 mln osób (jedna osoba może mieć więcej niż jeden rachunek PPK, jeśli np. zmieniała pracę), o 37,3 tys. więcej niż w kwietniu. Wzrosła również partycypacja. Na koniec maja wyniosła 60,75 proc., wobec 60,28 proc. miesiąc wcześniej.

Największym zainteresowaniem program cieszy się w największych firmach zatrudniających minimum 1000 osób – wynosi blisko 90 proc. Najniższa partycypacja odnotowywana jest w organizacjach, w których pracuje od 10 do 49 osób (33,2 proc.). W podziale sektorowym wyraźną przewagę mają firmy prywatne – partycypacja wyniosła blisko 70 proc., podczas gdy w sektorze publicznym prawie 35 proc. To oznacza, że różnica między sektorami wynosi niemal 35 pkt proc.

Pod względem geograficznym dominuje województwo mazowieckie, gdzie partycypacja zbliża się do 85 proc.. Kolejne miejsca zajmują województwa dolnośląskie i wielkopolskie (odpowiednio 67,4 proc. i 64,4 proc.). Najniższe zainteresowanie odnotowano w województwach świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim (odpowiednio 33,6 proc. i 35,1 proc.).

Średnia wieku uczestników PPK wynosi 40 lat. Najliczniejszą grupą są osoby w wieku 35–44 lata, które stanowią 30,38 proc. oszczędzających.

Aktywa Pracowniczych Planów Kapitałowych wzrosły w maju o 2,45 mld zł i na koniec miesiąca osiągnęły 52,78 mld zł.

Na rachunku uczestnika PPK, oszczędzającego od grudnia 2019 roku – w zależności od grupy funduszu zdefiniowanej daty – znajduje się średnio od 13 171 zł do 21 293 zł więcej niż sam wpłacił do PPK. W poprzednim miesiącu było to od 12 731 zł do 19 668 zł. Oznacza to, że na przestrzeni miesiąca szacowana nadwyżka ponad własne wpłaty wzrosła od 440 zł w funduszu 2025 do ponad 1,6 tys. zł w funduszach zdefiniowanej daty 2050–2060. Z perspektywy uczestnika stopa zwrotu liczona w tej metodologii wynosi obecnie od 142 do 230 proc.

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