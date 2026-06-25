Kawosze ruszyli do Aldi. Takiej promocji dawno nie było

Miłośnicy kawy mają powód, by zajrzeć do sklepów Aldi. Sieć uruchomiła nową akcję promocyjną, w ramach której wszystkie kawy ziarniste objęto atrakcyjnym rabatem. Oferta wystartowała 22 czerwca i będzie obowiązywać do 28 czerwca, dając klientom cały tydzień na skorzystanie z obniżek.

Mechanizm promocji jest prosty. Przy zakupie dwóch opakowań kawy ziarnistej drugi, tańszy produkt można kupić o 60 proc. taniej. Co ważne, klienci nie są ograniczeni do jednej marki. Produkty można dowolnie łączyć, dzięki czemu łatwiej skompletować zapas ulubionej kawy lub przetestować nowe warianty.

Znane marki w promocyjnych cenach

Promocja na kawę w Aldi obejmuje wiele popularnych marek obecnych na polskim rynku. Wśród produktów objętych akcją znajdują się między innymi:

Lavazza,

Jacobs,

Dallmayr,

Segafredo,

Barissimo.

Dla osób regularnie korzystających z ekspresów ciśnieniowych lub automatycznych może to być okazja do uzupełnienia domowych zapasów. Kawa ziarnista ma zwykle długi termin przydatności do spożycia, dlatego zakup większej ilości produktów nie wiąże się z ryzykiem szybkiego przeterminowania.

Eksperci rynku handlowego od dawna zwracają uwagę, że właśnie tego typu promocje cieszą się największym zainteresowaniem klientów.

Dallmayr Gold nawet o 12 zł taniej

To nie jedyna promocja na kawę przygotowana przez Aldi. Sieć obniżyła również cenę popularnej kawy rozpuszczalnej Dallmayr Gold w opakowaniu 200 g.

Przy zakupie dwóch sztuk cena jednego słoika wynosi 24,99 zł. Standardowo produkt kosztuje 36,99 zł, co oznacza obniżkę o około 32 proc. i oszczędność sięgającą 12 zł na jednym opakowaniu.

W tym przypadku obowiązuje limit zakupowy wynoszący sześć sztuk na klienta. To rozwiązanie stosowane przez sieci handlowe coraz częściej przy największych promocjach, aby większa liczba klientów mogła skorzystać z oferty.

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