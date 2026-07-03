W Aldi kończy się promocja na kawę. Rabaty sięgają nawet 70 proc.

Osoby, które planują uzupełnić domowe zapasy kawy w korzystnej cenie, mają na to ostatni moment. W sklepach sieci Aldi kończy się bowiem promocja obejmująca kilka popularnych marek.

Największy rabat dotyczy kaw Dallmayr – przy zakupie dwóch opakowań drugi, tańszy produkt można kupić z 70-procentową zniżką. Oferta obowiązuje tylko do soboty, 4 lipca, a część produktów objęto limitami zakupowymi.

Największy rabat na kawy Dallmayr

Najbardziej atrakcyjna promocja dotyczy wszystkich kaw marki Dallmayr. Klienci mogą dowolnie łączyć warianty objęte akcją, a zniżka naliczana jest na tańszy produkt.

W promocji znalazły się m.in.:

kawa mielona Classic Intense 500 g,

kawa ziarnista Classic 500 g,

kawa rozpuszczalna Gold 200 g,

kawa ziarnista Crema Dolce 1 kg,

kawa ziarnista Crema Forte 1 kg.

W zależności od rodzaju produktu obowiązują limity zakupów. Przykładowo kawę mieloną Classic Intense można kupić maksymalnie w liczbie dwóch opakowań na klienta, natomiast limit dla kawy rozpuszczalnej Gold wynosi sześć sztuk.

Promocje także na Lavazzę i Jacobsa

Na rabaty mogą liczyć również osoby wybierające inne marki. Aldi przygotowało promocje obejmujące zarówno kawy mielone, rozpuszczalne, jak i ziarniste.

Obecnie w ofercie znajdują się m.in.:

Lavazza Qualità Oro 250 g – 35 proc. rabatu przy zakupie dwóch opakowań. Cena promocyjna drugiej sztuki wynosi 23,99 zł,

Barissimo Crema 160 g – drugi słoik 39 proc. taniej, zapłacimy 13,99 zł,

Jacobs Crema 200 g – do 4 lipca drugi produkt objęty jest 28-procentowym rabatem, a jego cena wynosi 26,99 zł.

To jednak nie koniec. W sobotę, 4 lipca, do sprzedaży promocyjnej trafi również kawa ziarnista Jacobs Barista Crema w opakowaniu 1 kg. Przy zakupie dwóch sztuk drugi produkt będzie kosztował 54,99 zł zamiast regularnych 96,99 zł, co oznacza obniżkę o około 43 proc.

Promocja obowiązuje tylko do soboty

Większość akcji promocyjnych kończy się 4 lipca, dlatego osoby planujące zakup kawy nie powinny zwlekać z wizytą w sklepie. Warto również pamiętać, że promocje obowiązują do wyczerpania zapasów, a przy części produktów Aldi wprowadziło limity zakupowe. Promocje na kawy znanych marek cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, dlatego część wariantów może szybko zniknąć z półek.

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