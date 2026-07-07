System kaucyjny czekają duże zmiany. Rząd zapowiada rewolucję

Resort klimatu zapowiada kolejne zmiany w systemie kaucyjnym. Po wakacjach mają rozpocząć się prace legislacyjne nad rozszerzeniem obowiązujących przepisów o jednorazowe butelki szklane. Ostateczny zakres nowych regulacji ma zostać ustalony po analizie funkcjonowania obecnego systemu.

Według zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie chodzi wyłącznie o tzw. małpki. Rozważane jest objęcie kaucją również innych jednorazowych butelek szklanych, m.in. po winie, piwie czy mocniejszych alkoholach.

Resort zapowiada vacatio legis

Wiceministra klimatu Anita Sowińska podkreśliła, że przedsiębiorcy muszą otrzymać odpowiednio dużo czasu na przygotowanie się do nowych obowiązków. Rozszerzenie systemu będzie wymagało zmian organizacyjnych, logistycznych i inwestycyjnych, dlatego nie zostanie wprowadzone z krótkim wyprzedzeniem. Szczegółowe rozwiązania mają zostać wypracowane podczas prac nad projektem ustawy.

Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska zaznaczyła natomiast, że decyzja o rozszerzeniu systemu będzie uzależniona od oceny jego działania po sezonie letnim, gdy liczba zwracanych opakowań jest najwyższa.

Coraz więcej zwrotów i punktów zbiórki

Z danych resortu wynika, że do końca maja w ramach systemu zebrano już około 1,6 mld opakowań. W całym kraju działa około 62 tys. punktów zbiórki, a ponad połowa z nich znajduje się w małych i średnich sklepach. Około 85 proc. wszystkich zwrotów odbywa się za pośrednictwem automatów kaucyjnych zlokalizowanych w blisko 13 tys. miejsc.

W okresie wakacyjnym operatorzy rozwijają sieć mobilnych butelkomatów w miejscowościach turystycznych, przy plażach oraz podczas wydarzeń plenerowych. Celem jest ułatwienie zwrotu opakowań tam, gdzie latem przebywa najwięcej osób.

Jak działa system kaucyjny?

System kaucyjny funkcjonuje w Polsce od 1 października 2025 r. Obecnie obejmuje plastikowe butelki do 3 litrów i metalowe puszki do 1 litra z kaucją w wysokości 50 groszy. Od 2026 r. do systemu dołączono również szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra, za które pobierana jest kaucja w wysokości 1 zł. Aby odzyskać pieniądze, nie trzeba okazywać paragonu, jednak opakowanie musi posiadać oznaczenie systemu kaucyjnego i nie może być zgniecione.

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