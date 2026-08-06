Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty. GUS odkrył karty

– W lutym 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7690,82 zł i była niższa o 22,8% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto – poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Mediana wynagrodzeń w Polsce. Tyle naprawdę zarabialiśmy na początku roku

Mediana wynagrodzeń na poziomie na poziomie 7690,82 zł brutto oznacza, że w drugim miesiącu 2026 roku połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Przypomnijmy, że w styczniu mediana wynagrodzeń wyniosła 7447,16 zł brutto, czyli o ponad 243 zł mniej. Kwota ta była wówczas o 20,4 proc. niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

– W lutym 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie o 3,3% w stosunku do stycznia 2026 r. oraz o 7,3% w porównaniu do lutego 2025 r. W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 6,6% w stosunku do stycznia 2026 r., natomiast w porównaniu do lutego 2025 r. o 6,4% – wylicza GUS.

Urząd zwraca uwagę, że że wartość mediany wynagrodzeń była zróżnicowana ze względu na płeć. W przypadku mężczyzn wyniosła 7753,52 zł brutto, natomiast wśród kobiet – 7631,04 zł brutto.

Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 11801,15 zł brutto, a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 6274,16 zł brutto.

Warto przypomnieć, że dane dotyczące mediany wynagrodzeń, to wskaźnik, który lepiej ukazuje przeciętne realne zarobki w Polsce niż dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W lutym 2026 roku wyniosło ono 9966,32 zł brutto. Jak zauważa GUS, to o 22,8 proc. więcej niż mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto.

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