Połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty. GUS odsłonił karty

– W styczniu 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7447,16 zł i była niższa o 20,4% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto – poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Mediana wynagrodzeń w Polsce. Tyle naprawdę zarabialiśmy na początku 2026 r.

Mediana wynagrodzeń na poziomie na poziomie 7447,16 zł brutto oznacza, że w pierwszym miesiącu 2026 roku połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Przypomnijmy, że w grudniu mediana wynagrodzeń wyniosła 7907 zł brutto, czyli o ponad 460 zł więcej. Kwota ta była wówczas o 19,4 proc. niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

GUS podkreśla, że że wartość mediany wynagrodzeń była zróżnicowana ze względu na płeć. W przypadku mężczyzn wyniosła 7590 zł brutto, natomiast wśród kobiet – 7289,17 zł brutto.

Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie 45-54 lata – wyniosła ona 7743 zł brutto. Najniższą wartość odnotowano w grupie 24 lata i mniej – wyniosła 5914,29 zł brutto. Z kolei według wielkości podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 8687,15 zł brutto, a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 4806 zł brutto.

Warto przypomnieć, że dane dotyczące mediany wynagrodzeń, to wskaźnik, który lepiej ukazuje przeciętne realne zarobki w Polsce niż dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W styczniu 2026 roku wyniosło ono 9352,97 zł brutto. Jak zauważa GUS, to o 20,4 proc. więcej niż mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto. Przeciętne wynagrodzenie wśród mężczyzn wyniosło 9668,77 zł brutto, podczas gdy wśród kobiet było to 9031,66 zł brutto.

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