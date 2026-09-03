Biedronkę czeka szturm. Ruszyła promocja na dobre kawy

Początek września przynosi w Biedronce kilka mocnych obniżek na kawę. Wśród przecenionych produktów znalazły się popularne marki i różne rodzaje „małej czarnej” – od ziarnistej, przez mieloną, po rozpuszczalną. W jednej z ofert przy zakupie dwóch opakowań kilogramowa kawa wychodzi za mniej niż 40 zł.

Dallmayr za darmo

Jedną z najciekawszych propozycji jest akcja dotycząca kawy Dallmayr Home Barista. Oferta obejmuje dwa warianty ziarnistej kawy: Caffe Crema Dolce i Caffe Crema Forte. Standardowa cena jednego kilogramowego opakowania wynosi 79,99 zł, ale przy zakupie dwóch sztuk za drugą nie trzeba płacić.

W efekcie za dwa kilogramowe opakowania klient zapłaci 79,99 zł, czyli średnio niespełna 40 zł za kilogram. Promocją objęto jednak konkretną liczbę produktów – dziennie na jedno konto lojalnościowe można kupić maksymalnie cztery opakowania.

50 proc. rabatu na wybrane MK Cafe

Biedronka przygotowała również promocję na kawy MK Cafe. W tym przypadku rabat sięga 50 proc., ale oferta ma dodatkowe warunki. Zniżka dotyczy najtańszych produktów objętych akcją i zostanie naliczona dopiero przy zakupie co najmniej dwóch opakowań.

Wśród produktów dostępnych w ofercie znajdują się m.in.:

MK Cafe Crema,

MK Cafe Select,

MK Cafe Premium,

MK Cafe Gold.

Przy zakupie tylko jednej paczki rabat nie zostanie naliczony. Obowiązuje także limit – w ramach promocji na jedno konto Moja Biedronka można kupić maksymalnie cztery opakowania dziennie.

To oznacza, że przed zakupami warto sprawdzić cenę konkretnego wariantu. Sam fakt, że dana kawa należy do marki MK Cafe, nie oznacza bowiem automatycznie, że każda paczka zostanie objęta obniżką.

Jacobs, Nescafé i Eduscho też taniej

Promocja na kawę w Biedronce obejmuje także kilka innych popularnych produktów. W przypadku części z nich nie trzeba kupować dwóch opakowań, aby otrzymać niższą cenę. Rabat nalicza się od pojedynczej sztuki, choć również tutaj obowiązuje dzienny limit zakupów.

Kawa ziarnista Jacobs Krönung w opakowaniu o wadze 1 kg kosztuje 53,99 zł zamiast 89,99 zł. Oznacza to obniżkę o 36 zł.

Taniej można kupić również kawę rozpuszczalną Nescafé Crema. Opakowanie 200 g zostało przecenione z 39,99 zł do 23,99 zł, czyli o 16 zł.

W ofercie znalazła się także kawa mielona Eduscho Family. Za opakowanie o wadze 500 g trzeba zapłacić 21,99 zł, podczas gdy wcześniej cena wynosiła 37,99 zł. W tym przypadku oszczędność sięga 16 zł.

Tylko do 5 września. Jest ważny warunek

Na wszystkich tych promocjach można zaoszczędzić, ale trzeba pilnować zasad. Oferty są dostępne wyłącznie dla użytkowników programu Moja Biedronka, dlatego przy kasie należy mieć kartę lojalnościową albo telefon z aplikacją.

Nie wszystkie promocje działają jednak w ten sam sposób. Przy Dallmayr konieczny jest zakup dwóch opakowań, aby jedno z nich otrzymać w ramach oferty bez dodatkowej opłaty. Z kolei w przypadku części pozostałych produktów obniżona cena nalicza się od pojedynczej paczki.

Wspólnym ograniczeniem jest natomiast limit dzienny wynoszący maksymalnie cztery opakowania danego produktu na jedno konto lojalnościowe. Promocje obowiązują do soboty, 5 września, dlatego osoby planujące większe zakupy kawy nie powinny odkładać ich na później.

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